Nova hipótese científica sugere que o cérebro pode interagir com as frequências eletromagnéticas da Terra, e pesquisadores estudam se essas ressonâncias influenciam a consciência

Uma hipótese intrigante sugere que fenômenos invisíveis podem influenciar processos internos do organismo humano

Magno Oliver - 12 de março de 2026

Uma nova linha de investigação em neurociência está levantando perguntas profundas sobre a forma como o cérebro humano se relaciona com o ambiente ao seu redor.

Pesquisadores europeus trabalham com a hipótese de que a atividade cerebral pode não ocorrer de forma totalmente isolada dentro do crânio, mas sim interagir com fenômenos eletromagnéticos naturais do planeta.

O estudo é conduzido por uma equipe liderada pelo anestesiologista Marco Cavaglià, da Politecnico di Torino, na Itália, e busca compreender se sinais naturais da Terra podem influenciar padrões neurais associados à consciência.

O ponto de partida da pesquisa envolve um fenômeno conhecido como Ressonâncias Schumann, oscilações eletromagnéticas naturais que se formam na cavidade entre a superfície do planeta e a ionosfera.

Essas ondas são geradas principalmente pela atividade elétrica global, especialmente pelas descargas de raios.

A frequência fundamental dessas ressonâncias gira em torno de 7,83 hertz, um valor que coincide com a faixa de algumas ondas cerebrais humanas observadas em estados de relaxamento e atenção.

Essa semelhança tem levado cientistas a investigar se existe algum tipo de sincronização ou interação biológica com esses ritmos naturais.

Para explorar essa possibilidade, os pesquisadores analisam estruturas microscópicas das células nervosas, especialmente a organização da água e das membranas celulares que envolvem os neurônios.

Uma das hipóteses considera o papel da chamada “água vicinal”, uma camada de moléculas organizada ao redor das membranas celulares.

Segundo os cientistas, essa estrutura poderia responder a sinais eletromagnéticos extremamente fracos, funcionando como um componente sensível na transmissão de energia e informação dentro do sistema nervoso.

Nesse modelo teórico, o cérebro seria parte de um sistema dinâmico que integra corpo, ambiente e padrões elétricos naturais.

A pesquisa também investiga fenômenos de sincronização entre indivíduos em experiências coletivas. Estudos recentes utilizam técnicas de hiperescaneamento, capazes de registrar simultaneamente a atividade cerebral de várias pessoas, e já observaram casos de alinhamento temporário de padrões neurais durante atividades compartilhadas, como música ou movimentos coordenados.

Embora os cientistas ressaltem que a hipótese ainda precisa de experimentos mais precisos e novas ferramentas de medição, a investigação levanta uma possibilidade intrigante: a consciência humana pode emergir não apenas da atividade interna do cérebro, mas também da interação contínua entre o organismo e os ritmos físicos do planeta.

