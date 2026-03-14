Conheça o novo bairro que será criado no DF e deve abrigar mais de 92 mil habitantes

Projeto urbano no Jardim Botânico pode criar centralidade com moradia, serviços e comércio numa região que vem crescendo no Distrito Federal

Gustavo de Souza - 14 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Gabriel F. Rodrigues/Unsplash)

O Distrito Federal pode ganhar, nos próximos anos, um novo bairro planejado na região do Jardim Botânico. Chamado de Centro Urbano Tororó, o projeto prevê a criação de uma nova área urbana com moradia, comércio, serviços e equipamentos públicos, dentro do planejamento territorial da capital.

O empreendimento está localizado nas proximidades do entroncamento da DF-001 com a DF-140, em uma área vinculada ao Setor Habitacional Tororó, e tem a Terracap como interessada no processo de implantação. Atualmente, o projeto passa por etapas técnicas e ambientais necessárias antes de qualquer avanço definitivo.

Planejamento urbano da região

O desenvolvimento da área se conecta ao planejamento urbanístico já realizado pelo Governo do Distrito Federal. Em 2023, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) aprovou o Estudo Territorial Urbanístico (ETU) do Setor Habitacional Tororó, documento que define diretrizes para ocupação, parcelamento do solo e organização do sistema viário da região.

Segundo a Seduh, o território analisado possui cerca de 1.273,77 hectares e já apresenta ocupações como condomínios, chácaras e propriedades rurais, além de atividades comerciais concentradas principalmente ao longo da DF-140.

Licenciamento ambiental em andamento

O projeto também passa por análise ambiental. Em 17 de outubro de 2024, o Brasília Ambiental (Ibram) realizou audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do Centro Urbano Tororó, etapa necessária para obtenção da licença prévia do empreendimento.

Durante o processo, são avaliados os possíveis impactos da urbanização na região, além de medidas de mitigação e condicionantes ambientais.

Se avançar nas próximas fases de análise e licenciamento, o Centro Urbano Tororó poderá se tornar uma das principais frentes de expansão planejada do Distrito Federal, com potencial para alterar a dinâmica urbana do Jardim Botânico e de áreas vizinhas.

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