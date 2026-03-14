O ex-garçom que conseguiu salvar fábrica de agronegócio e criar uma gigante global

História de superação mostra como um ex-garçom ajudou a salvar uma fabricante agrícola da falência e transformá-la em referência global

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Em um dos momentos mais críticos já enfrentados pelo agronegócio brasileiro, uma decisão ousada mudou o destino de uma tradicional fabricante de máquinas agrícolas.

O que parecia ser o fim de uma empresa ameaçada por dívidas e queda nas vendas acabou se transformando em uma história de superação e inovação tecnológica no campo.

Entre 2004 e 2005, produtores rurais sofreram com uma combinação devastadora: secas severas e a disseminação da ferrugem asiática nas lavouras.

Com a renda reduzida, muitos agricultores cortaram investimentos, o que afetou diretamente a indústria de máquinas agrícolas.

Foi nesse cenário que a Stara, empresa sediada em Não-Me-Toque (RS), enfrentou uma crise profunda. O número de funcionários caiu de 880 para apenas 280, e uma multinacional apresentou uma proposta milionária para comprar a companhia.

Enquanto parte dos acionistas considerava a venda inevitável, Gilson Trennepohl decidiu lutar para impedir o negócio.

De origem humilde — já trabalhou como engraxate e garçom — ele havia construído carreira dentro da empresa após se casar com Susana Stapelbroek, herdeira da família fundadora.

A resistência custou caro: Gilson foi demitido em dezembro de 2005. Mesmo assim, ele e a esposa tomaram uma decisão arriscada. O casal vendeu bens pessoais, trocou terras por participação societária e reuniu recursos para assumir 50,5% das ações da empresa, impedindo a venda.

Com o controle da companhia, a estratégia passou a focar na inovação. A aposta na agricultura de precisão abriu um novo caminho para a empresa, permitindo desenvolver tecnologias capazes de aumentar a produtividade no campo.

O avanço culminou em 2010, com o lançamento do Topper, primeiro controlador de agricultura de precisão desenvolvido e produzido no Brasil. Hoje, a Stara exporta equipamentos e tecnologia agrícola para 35 países, consolidando-se como referência global no setor.

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