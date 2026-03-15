Descoberta surpreende cientistas: rede invisível cheia de vida foi encontrada sob uma das árvores mais antigas do planeta

Estudo revela que árvores milenares escondem sob suas raízes uma vasta rede de fungos que mantém o equilíbrio das florestas

Gustavo de Souza - 15 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Patagonia Low-Cost)

Debaixo de uma árvore que atravessou milênios em silêncio, cientistas encontraram um universo escondido no solo. O que parecia apenas terra ao redor das raízes revelou uma rede subterrânea complexa, formada por centenas de grupos de fungos que ajudam a sustentar o equilíbrio da floresta.

A descoberta foi feita em áreas de alerce (Fitzroya cupressoides), uma conífera nativa do sul do Chile e da Argentina. A espécie chama atenção pela longevidade extraordinária: alguns indivíduos podem viver mais de 3.600 anos, sendo considerada uma das espécies arbóreas mais longevas do planeta.

O estudo foi publicado em março de 2026 na revista científica Biodiversity and Conservation e investigou como comunidades de fungos vivem associadas às raízes dessas árvores gigantes.

O que existe sob as raízes dessas árvores

Pesquisadores coletaram amostras de solo em torno de alerces de diferentes tamanhos, usados como indicador aproximado de idade, para analisar a diversidade de fungos presente no local.

Os resultados mostraram um padrão claro: quanto maior o diâmetro e a biomassa da árvore, maior também a diversidade de fungos encontrada no solo.

Entre os exemplares analisados estava o Alerce Abuelo (traduzindo do espanhol, Alerce Avô), estimado em cerca de 2.400 anos. As amostras coletadas sob esse indivíduo revelaram uma riqueza de fungos 2,25 vezes maior que a média das demais amostras, além da presença de 361 unidades taxonômicas únicas detectadas no solo.

A rede subterrânea que mantém a floresta viva

Parte desses organismos pertence aos fungos micorrízicos, que vivem em simbiose com as raízes das plantas. Eles ajudam as árvores a absorver água e nutrientes, enquanto recebem compostos de carbono produzidos na fotossíntese.

Essa relação é fundamental para o funcionamento das florestas. Os fungos participam da ciclagem de nutrientes, ajudam a estabilizar o solo e contribuem para a resistência das plantas a doenças e períodos de seca.

Segundo os autores, árvores muito antigas funcionam como pilares da biodiversidade subterrânea. Quando uma delas desaparece, também pode desaparecer uma rede ecológica que levou eras para se formar.

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