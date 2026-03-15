Não é andar de bicicleta, nem caminhar: o exercício ideal para cuidar do coração e melhorar a circulação do sangue

Atividade simples do dia a dia pode fortalecer o coração, melhorar a circulação sanguínea e ainda reduzir o risco de doenças cardiovasculares

Gabriel Yuri Souto - 15 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Muitas pessoas acreditam que caminhar ou pedalar em bicicleta ergométrica são as melhores opções para cuidar do coração. No entanto, especialistas indicam que uma atividade ainda mais simples pode trazer benefícios importantes para a saúde cardiovascular.

Trata-se de subir escadas, um exercício acessível que pode ser realizado em casa, no trabalho ou em espaços públicos. Além disso, a prática não exige equipamentos específicos nem inscrição em academias.

Com o passar dos anos, encontrar atividades físicas seguras e eficientes se torna essencial. Nesse cenário, subir escadas surge como uma alternativa prática para melhorar o condicionamento físico e a circulação sanguínea.

Por que subir escadas fortalece o coração

Quando uma pessoa sobe escadas, o corpo precisa trabalhar contra a gravidade. Dessa forma, o coração passa a bombear o sangue com mais intensidade para sustentar o esforço físico.

Esse processo transforma a atividade em um exercício cardiovascular eficiente, capaz de melhorar a resistência cardiorrespiratória em períodos relativamente curtos.

Além disso, a prática funciona como um tipo de treino intervalado natural, já que exige esforço concentrado em períodos curtos.

Atividade também melhora a circulação do sangue

Outro benefício importante envolve a circulação sanguínea.

Durante o movimento de subida, músculos das pernas, especialmente panturrilhas, coxas e glúteos, se contraem repetidamente. Como resultado, essas contrações ajudam a empurrar o sangue de volta ao coração.

Esse mecanismo funciona como uma bomba natural para o retorno venoso, o que ajuda a reduzir problemas como:

inchaço nas pernas;

retenção de líquidos;

sensação de peso nos membros inferiores;

aparecimento de varizes.

Por isso, especialistas consideram o exercício útil principalmente para pessoas que passam muito tempo sentadas ou em pé.

Estudo indica redução no risco de doenças cardíacas

Pesquisas recentes também apontam que subir escadas regularmente pode trazer benefícios significativos para o coração.

Um estudo que analisou dados de milhares de participantes sugeriu que pessoas que sobem mais de cinco lances de escada por dia podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares em cerca de 20%.

Além do impacto no coração, a atividade também fortalece músculos importantes para a estabilidade corporal.

Exercício fortalece pernas e melhora equilíbrio

Cada degrau exige o uso de músculos importantes da parte inferior do corpo, como:

quadríceps;

glúteos;

isquiotibiais.

Com o tempo, esse fortalecimento ajuda a melhorar o equilíbrio e a estabilidade corporal.

Consequentemente, o risco de quedas, especialmente em idosos, pode diminuir.

Como praticar a atividade com segurança

Embora subir escadas seja uma atividade simples, especialistas recomendam alguns cuidados para evitar lesões.

Primeiramente, é importante manter um ritmo confortável e constante. Além disso, o uso do corrimão pode oferecer mais segurança durante o exercício.

Pessoas com dores no joelho ou problemas articulares devem realizar a atividade com moderação e, sempre que possível, buscar orientação profissional.

Mesmo quem mora em casas térreas pode aproveitar escadas em parques, prédios ou espaços públicos.

Pequenas mudanças na rotina fazem diferença

Muitas vezes, substituir o elevador pelas escadas já pode trazer benefícios importantes à saúde.

Quando praticada regularmente e com moderação, essa atividade simples pode contribuir para melhorar a circulação, fortalecer o coração e aumentar o condicionamento físico.

Assim, subir escadas pode se tornar um hábito acessível e eficiente para quem deseja cuidar da saúde no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!