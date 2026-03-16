Entenda por que é necessário colocar canela em pó antes de coar o café

Um ingrediente simples pode transformar o sabor da bebida e ainda trazer benefícios para a saúde

Daniella Bruno - 16 de março de 2026

(Foto: Ilustração/ Freepik)

O café faz parte da rotina de milhões de pessoas e costuma marcar o início do dia em muitas casas. No entanto, pequenos detalhes no preparo da bebida podem fazer uma grande diferença no sabor e até nos benefícios para a saúde.

Entre esses truques, um tem chamado atenção de especialistas e amantes da bebida: adicionar canela em pó antes de coar o café.

Embora pareça apenas uma forma de dar sabor ao café, a prática pode transformar a experiência da bebida. Quando alguém mistura a canela diretamente no pó antes da filtragem, o calor da água libera os aromas da especiaria e cria um café mais perfumado e equilibrado.

Além disso, a técnica distribui o sabor de forma mais uniforme na bebida, o que evita que a canela fique concentrada apenas na superfície do café.

Canela intensifica aroma e sabor da bebida

A canela possui compostos aromáticos naturais que se destacam quando entram em contato com água quente. Por isso, ao adicionar a especiaria no pó antes de coar, o aroma se mistura ao café desde o início do preparo.

Esse processo cria uma bebida com sabor mais complexo e levemente adocicado. Consequentemente, muitas pessoas conseguem até reduzir a quantidade de açúcar utilizada no café.

Além disso, a combinação entre café e canela cria um perfil de sabor mais equilibrado, já que a especiaria suaviza o amargor natural da bebida.

Por esse motivo, baristas e especialistas em gastronomia recomendam experimentar pequenas quantidades de canela durante o preparo para encontrar o equilíbrio ideal de sabor.

Mistura também pode trazer benefícios para a saúde

Além de melhorar o sabor, a canela também possui propriedades nutricionais interessantes. A especiaria contém compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no organismo.

Além disso, alguns estudos associam o consumo moderado de canela à melhora do metabolismo e ao controle dos níveis de açúcar no sangue.

Quando combinada com o café, a especiaria cria uma bebida que une sabor e benefícios potenciais para o organismo.

No entanto, especialistas recomendam utilizar pequenas quantidades da especiaria. Assim, é possível aproveitar o aroma e os benefícios sem alterar excessivamente o sabor do café.

Portanto, incluir uma pitada de canela no pó antes de coar pode ser uma maneira simples de transformar o café do dia a dia em uma bebida mais aromática, saborosa e interessante.

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