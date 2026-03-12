Ferver fatias de laranja com canela: para que serve e quais os benefícios?

Entre aromas e vapores quentes, uma combinação simples de cozinha tem despertado curiosidade por seus efeitos inesperados

Magno Oliver - 12 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Receitas Sem Blá Blá Blá)

Uma prática simples que vem ganhando popularidade nas redes sociais e em receitas caseiras consiste em ferver fatias de laranja com canela em água.

A mistura, usada tanto como bebida quanto para aromatizar ambientes, chama a atenção por unir dois ingredientes conhecidos por suas propriedades nutricionais e pelo aroma marcante.

A combinação pode trazer benefícios relacionados ao bem-estar, além de funcionar como uma infusão natural consumida há gerações em diferentes culturas.

A laranja, fruta amplamente consumida no Brasil e em diversos países, é reconhecida por seu alto teor de vitamina C, antioxidantes e compostos naturais que ajudam na defesa do organismo.

Já a canela, especiaria tradicional em bebidas quentes e sobremesas, contém substâncias como o cinamaldeído, associado a propriedades anti-inflamatórias e digestivas.

Quando fervidos juntos, esses ingredientes liberam seus aromas e parte de seus compostos naturais na água, formando uma infusão que pode ser consumida quente ou usada para perfumar ambientes domésticos.

Especialistas apontam que a bebida pode contribuir para a hidratação e para o relaxamento, especialmente quando consumida em períodos mais frios.

O aroma cítrico da laranja combinado ao perfume da canela também pode ajudar a criar sensação de conforto e bem-estar.

Além disso, a infusão costuma ser associada a benefícios digestivos leves e ao fortalecimento do sistema imunológico, principalmente devido à presença de antioxidantes naturais presentes na fruta e na especiaria.

O preparo é simples: basta adicionar algumas fatias de laranja e um pedaço de canela em água e levar ao fogo até iniciar a fervura, deixando cozinhar por alguns minutos.

Depois, a bebida pode ser consumida imediatamente ou mantida quente para liberar aroma no ambiente.

Embora não substitua tratamentos médicos, nutricionistas ressaltam que incluir preparos naturais na rotina pode ser uma forma prática de aproveitar compostos benéficos presentes em alimentos comuns do dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!