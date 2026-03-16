Ficar sem doce nunca mais: receita de chocolate branco sem açúcar e rica em proteína
Opção prática e cremosa promete matar a vontade de doce com poucos ingredientes e uma proposta mais leve para o dia a dia
Quem tenta manter uma alimentação equilibrada sabe que, muitas vezes, o maior desafio não está nas refeições principais, mas naquele desejo repentino por um doce ao longo do dia.
Em meio à rotina corrida, encontrar alternativas que sejam práticas, saborosas e ainda combinem com objetivos nutricionais virou quase uma missão para muita gente.
A boa notícia é que algumas receitas simples vêm conquistando espaço justamente por unir prazer e funcionalidade.
Entre elas, uma versão caseira de chocolate branco sem açúcar tem chamado atenção por apostar em poucos ingredientes e em um preparo descomplicado.
A proposta é oferecer uma opção mais leve para quem quer reduzir o consumo de açúcar sem abrir mão de um sabor marcante e de uma textura cremosa.
A receita utiliza leite em pó desnatado e whey protein como base, combinação que ajuda a formar um doce com textura consistente e maior teor de proteína.
O preparo é rápido e pode ser feito com ingredientes que muitas pessoas já têm em casa.
Ingredientes
- 1 e 1/4 xícara de leite em pó desnatado
- 1/4 xícara de whey protein
- 100 ml de água (ou até atingir consistência cremosa)
- 1/2 xícara de amendoim torrado (opcional)
- Adoçante a gosto (opcional)
Modo de preparo
- Coloque o leite em pó desnatado em um recipiente.
- Acrescente o whey protein e misture bem os ingredientes secos.
- Se desejar, adicione adoçante para ajustar o nível de doçura.
- Acrescente a água aos poucos, mexendo sempre até formar um creme homogêneo e consistente.
- Quando atingir o ponto cremoso, transfira a mistura para uma forma ou recipiente de plástico.
- Adicione o amendoim torrado por cima ou misture ao creme, caso queira um toque crocante.
- Leve à geladeira por algumas horas até o doce firmar.
Depois de gelado, o chocolate branco proteico fica com textura mais consistente e pronto para consumo.
A receita acaba se tornando uma alternativa interessante para quem busca reduzir o açúcar na alimentação, mas não abre mão de uma sobremesa prática no dia a dia.
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