Ficar sem doce nunca mais: receita de chocolate branco sem açúcar e rica em proteína

Opção prática e cremosa promete matar a vontade de doce com poucos ingredientes e uma proposta mais leve para o dia a dia

Layne Brito - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem tenta manter uma alimentação equilibrada sabe que, muitas vezes, o maior desafio não está nas refeições principais, mas naquele desejo repentino por um doce ao longo do dia.

Em meio à rotina corrida, encontrar alternativas que sejam práticas, saborosas e ainda combinem com objetivos nutricionais virou quase uma missão para muita gente.

A boa notícia é que algumas receitas simples vêm conquistando espaço justamente por unir prazer e funcionalidade.

Entre elas, uma versão caseira de chocolate branco sem açúcar tem chamado atenção por apostar em poucos ingredientes e em um preparo descomplicado.

A proposta é oferecer uma opção mais leve para quem quer reduzir o consumo de açúcar sem abrir mão de um sabor marcante e de uma textura cremosa.

A receita utiliza leite em pó desnatado e whey protein como base, combinação que ajuda a formar um doce com textura consistente e maior teor de proteína.

O preparo é rápido e pode ser feito com ingredientes que muitas pessoas já têm em casa.

Ingredientes

1 e 1/4 xícara de leite em pó desnatado

1/4 xícara de whey protein

100 ml de água (ou até atingir consistência cremosa)

1/2 xícara de amendoim torrado (opcional)

Adoçante a gosto (opcional)

Modo de preparo

Coloque o leite em pó desnatado em um recipiente. Acrescente o whey protein e misture bem os ingredientes secos. Se desejar, adicione adoçante para ajustar o nível de doçura. Acrescente a água aos poucos, mexendo sempre até formar um creme homogêneo e consistente. Quando atingir o ponto cremoso, transfira a mistura para uma forma ou recipiente de plástico. Adicione o amendoim torrado por cima ou misture ao creme, caso queira um toque crocante. Leve à geladeira por algumas horas até o doce firmar.

Depois de gelado, o chocolate branco proteico fica com textura mais consistente e pronto para consumo.

A receita acaba se tornando uma alternativa interessante para quem busca reduzir o açúcar na alimentação, mas não abre mão de uma sobremesa prática no dia a dia.

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