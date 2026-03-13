Sobremesa fácil de fazer com apenas 3 ingredientes que fica pronta em minutos e surpreende no sabor

Quando bate a vontade de comer algo doce, uma receita simples pode resolver o problema em poucos minutos

Daniella Bruno - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Preparar uma sobremesa deliciosa nem sempre exige receitas complicadas ou uma grande lista de ingredientes. Muitas vezes, combinações simples conseguem criar doces saborosos e perfeitos para o dia a dia.

Por isso, receitas rápidas têm ganhado cada vez mais espaço na cozinha. Além de práticas, elas ajudam quem quer preparar algo doce sem precisar passar muito tempo no preparo.

Nesse contexto, uma mousse de limão feita com apenas três ingredientes tem chamado atenção pela facilidade. A receita não leva açúcar nem leite condensado e ainda assim resulta em um doce cremoso e equilibrado no sabor.

Além disso, o preparo é extremamente simples: basta misturar os ingredientes, bater bem e levar para gelar.

Receita simples leva apenas três ingredientes

O grande destaque dessa sobremesa está na praticidade. Com ingredientes fáceis de encontrar, o preparo pode ser feito em poucos minutos.

Ingredientes

4 caixinhas de creme de leite

4 colheres de sopa cheias de leite em pó

2 envelopes de suco em pó de limão sem adição de açúcar

60 g de chocolate meio amargo (opcional)

Modo de preparo

Primeiramente, coloque o creme de leite em uma tigela grande. Em seguida, adicione o leite em pó e comece a misturar bem os ingredientes.

Depois disso, utilize uma batedeira e bata a mistura inicialmente em velocidade baixa para evitar respingos. Assim que os ingredientes começarem a se incorporar, aumente a velocidade e continue batendo até obter um creme homogêneo.

Logo depois, adicione o suco em pó de limão. Continue batendo a mistura até que o sabor se incorpore totalmente e o creme fique com textura firme e cremosa.

Por fim, distribua a mousse em taças ou copinhos individuais e leve à geladeira por pelo menos duas horas para ganhar consistência.

Dicas para deixar a sobremesa ainda mais especial

Embora a receita já seja simples e saborosa, alguns detalhes podem deixar o resultado ainda mais interessante.

Primeiramente, é possível finalizar a sobremesa com pedaços de chocolate meio amargo por cima. O contraste entre o chocolate e o sabor cítrico do limão cria uma combinação equilibrada.

Além disso, frutas frescas também funcionam muito bem como decoração. Morangos ou framboesas, por exemplo, adicionam frescor e deixam a sobremesa ainda mais bonita na hora de servir.

Outra vantagem dessa mousse é a versatilidade. Ela pode ser servida em pequenas taças, usada como recheio de tortas ou até combinada com biscoitos triturados para criar uma base crocante.

Assim, com poucos ingredientes e um preparo simples, essa sobremesa se torna uma ótima opção para quem quer preparar um doce rápido, refrescante e cheio de sabor.

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