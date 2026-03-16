Fraternidade e Moradia: um debate necessário para a dignidade das famílias

Iniciativa busca reconhecer a importância dessa mobilização promovida pela Igreja Católica e ampliar o diálogo com a sociedade

Antônio Gomide - 16 de março de 2026

Campanha busca reconhecer a importância da mobilização promovida pela Igreja Católica. (Foto: Reprodução/ Sérgio Rocha)

Na próxima sexta-feira, dia 20, às 19 horas, realizaremos na Assembleia Legislativa de Goiás uma sessão solene em homenagem à Campanha da Fraternidade deste ano. A iniciativa busca reconhecer a importância dessa mobilização promovida pela Igreja Católica e ampliar o diálogo com a sociedade sobre o tema escolhido para 2026: “Fraternidade e Moradia”.

A Campanha da Fraternidade é tradicionalmente lançada durante a Quaresma, período em que a Igreja convida os fiéis e toda a sociedade a refletirem sobre questões sociais que afetam a vida do povo brasileiro. Ao longo dessas semanas, comunidades de todo o país se dedicam a discutir caminhos de solidariedade, justiça social e compromisso com o bem comum.

O tema da moradia nos leva a pensar sobre um direito fundamental. Ter uma casa significa muito mais do que possuir um teto. É ter segurança, estabilidade e condições para que as famílias possam construir seus projetos de vida. A moradia está diretamente ligada à saúde, à convivência familiar e à qualidade de vida nas cidades.

A escolha desse tema pela Igreja reforça a necessidade de ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas à habitação.

Ainda hoje muitas famílias convivem com o peso do aluguel, com a precariedade de moradias improvisadas ou com o risco permanente de viver em áreas vulneráveis.

Temos a convicção de que garantir moradia digna é uma das formas mais concretas de promover justiça social. Essa convicção foi colocada em prática quando estivemos à frente da Prefeitura de Anápolis, quando construímos mais de 7,5 mil por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Com isso, milhares de famílias deixaram situações de risco e passaram a viver com mais estabilidade.

Cada casa entregue representa uma mudança profunda na vida das pessoas. É a oportunidade de recomeçar com mais segurança, oferecer melhores condições para os filhos e construir uma rotina com mais tranquilidade.

A sessão solene que realizaremos na Assembleia Legislativa será um momento de reconhecimento à atuação da Igreja nesse debate. Estarão presentes o arcebispo de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva, o bispo de Anápolis, Dom Valdemar Passini Dalbello, além de padres, religiosos e representantes da comunidade.

Ao abrir espaço para essa reflexão no Parlamento goiano, reafirmamos a importância de envolver diferentes setores da sociedade na construção de soluções para o déficit habitacional. O debate sobre moradia precisa estar presente nas políticas públicas e nas prioridades de desenvolvimento das nossas cidades.

A Campanha da Fraternidade nos lembra, de forma simples e profunda, que cuidar da vida das pessoas também passa por garantir condições dignas de moradia. Quando uma família conquista sua casa, conquista também segurança, estabilidade e esperança para o futuro.

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