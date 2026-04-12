Havan em Valparaíso de Goiás é alvo de ataque e tem estátua incendiada: “Isso é crime organizado”
Ataque ocorreu também em outros três estados praticamente no mesmo horário, sendo classificado como uma ação coordenada
O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, utilizou as redes sociais para fazer uma denúncia sobre o que classificou como “ataques terroristas e coordenados”. Na madrugada da última quinta-feira (09), quatro estátuas da liberdade foram alvo de ataques simultâneos em diferentes estados brasileiros, incluindo Goiás.
No estado goiano, o caso ocorreu na unidade de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo o empresário, o monumento foi incendiado praticamente no mesmo horário em que outras três estátuas eram atacadas em Natal (RN), São Luís (MA) e São Pedro da Aldeia (RJ).
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Hang demonstrou indignação com a recorrência dos episódios e a precisão dos horários, o que, para ele, afasta qualquer hipótese de vandalismo isolado. “Isso não é coincidência. Isso é crime organizado! Qual é a intenção por trás disso?”, questionou o empresário.
Esta não é a primeira vez que a rede enfrenta situações do tipo. Hang relembrou casos anteriores registrados em cidades como São Carlos (SP), Porto Velho (RO) e Petrolina (PE).
“Quando falo que o Brasil está virando o país da criminalidade, é por situações como essa. Crimes acontecem, são repetidos, e muitas vezes ninguém é responsabilizado”, desabafou.
Investigação e Denúncia
A assessoria jurídica da Havan informou que as autoridades policiais de todos os estados atingidos já foram acionadas. O grupo pretende cobrar uma investigação rigorosa para identificar os mentores e executores dos ataques.
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