Havan em Valparaíso de Goiás é alvo de ataque e tem estátua incendiada: “Isso é crime organizado”

Ataque ocorreu também em outros três estados praticamente no mesmo horário, sendo classificado como uma ação coordenada

Isabella Valverde - 12 de abril de 2026

Luaciano Hang usou as redes sociais para denunciar o caso. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, utilizou as redes sociais para fazer uma denúncia sobre o que classificou como “ataques terroristas e coordenados”. Na madrugada da última quinta-feira (09), quatro estátuas da liberdade foram alvo de ataques simultâneos em diferentes estados brasileiros, incluindo Goiás.

No estado goiano, o caso ocorreu na unidade de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo o empresário, o monumento foi incendiado praticamente no mesmo horário em que outras três estátuas eram atacadas em Natal (RN), São Luís (MA) e São Pedro da Aldeia (RJ).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Hang demonstrou indignação com a recorrência dos episódios e a precisão dos horários, o que, para ele, afasta qualquer hipótese de vandalismo isolado. “Isso não é coincidência. Isso é crime organizado! Qual é a intenção por trás disso?”, questionou o empresário.

Esta não é a primeira vez que a rede enfrenta situações do tipo. Hang relembrou casos anteriores registrados em cidades como São Carlos (SP), Porto Velho (RO) e Petrolina (PE).

“Quando falo que o Brasil está virando o país da criminalidade, é por situações como essa. Crimes acontecem, são repetidos, e muitas vezes ninguém é responsabilizado”, desabafou.

Investigação e Denúncia

A assessoria jurídica da Havan informou que as autoridades policiais de todos os estados atingidos já foram acionadas. O grupo pretende cobrar uma investigação rigorosa para identificar os mentores e executores dos ataques.

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