Não precisa de CNH: as motos baratas que viraram tendência e ainda gastam pouco combustível

Ciclomotores de baixa cilindrada ganham espaço por economia, praticidade e exigirem apenas autorização específica

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Os ciclomotores voltaram a ganhar destaque no Brasil, principalmente entre quem busca economia e praticidade no dia a dia. Modelos conhecidos como “cinquentinhas” têm atraído consumidores por dispensarem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tradicional.

No lugar da CNH, esses veículos exigem apenas a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), o que facilita o acesso para novos condutores.

Por que essas motos viraram tendência

O principal atrativo está no custo-benefício.

Além disso, esses veículos oferecem:

baixo consumo de combustível

manutenção simples

preço mais acessível

Assim, se tornam uma alternativa viável para deslocamentos urbanos.

Destaque para a Shineray Jet50s 2024

Um dos modelos mais populares é a Shineray Jet50s 2024.

Com motor de 49 cilindradas, ela entrega desempenho suficiente para trajetos curtos e uso diário.

Além disso, o modelo pode alcançar consumo de até 45 km por litro, o que reforça a economia.

Autonomia e desempenho

A Jet50s possui tanque de aproximadamente 3 litros.

Por isso, a autonomia pode chegar a cerca de 135 km, dependendo do uso.

Além disso, o motor de 2,7 cavalos atende bem à proposta urbana do veículo.

Conforto e praticidade no dia a dia

Apesar de ser um modelo simples, o ciclomotor oferece recursos importantes.

Entre eles:

partida elétrica e pedal

painel digital

rodas de liga leve

Além disso, a suspensão ajuda a garantir uma condução mais confortável.

Segurança e estabilidade

O modelo também conta com itens básicos de segurança.

Por exemplo:

freio a disco na roda dianteira

freio a tambor na traseira

Assim, o conjunto oferece estabilidade para o uso urbano.

Alternativa para economizar

Além do preço mais baixo, a economia no consumo chama atenção.

Por isso, muitos consumidores optam por esse tipo de veículo para reduzir gastos com transporte.

Ao mesmo tempo, a facilidade de uso contribui para a popularização.

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