Não precisa de CNH: as motos baratas que viraram tendência e ainda gastam pouco combustível
Ciclomotores de baixa cilindrada ganham espaço por economia, praticidade e exigirem apenas autorização específica
Os ciclomotores voltaram a ganhar destaque no Brasil, principalmente entre quem busca economia e praticidade no dia a dia. Modelos conhecidos como “cinquentinhas” têm atraído consumidores por dispensarem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tradicional.
No lugar da CNH, esses veículos exigem apenas a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), o que facilita o acesso para novos condutores.
Por que essas motos viraram tendência
O principal atrativo está no custo-benefício.
Além disso, esses veículos oferecem:
- baixo consumo de combustível
- manutenção simples
- preço mais acessível
Assim, se tornam uma alternativa viável para deslocamentos urbanos.
Destaque para a Shineray Jet50s 2024
Um dos modelos mais populares é a Shineray Jet50s 2024.
Com motor de 49 cilindradas, ela entrega desempenho suficiente para trajetos curtos e uso diário.
Além disso, o modelo pode alcançar consumo de até 45 km por litro, o que reforça a economia.
Autonomia e desempenho
A Jet50s possui tanque de aproximadamente 3 litros.
Por isso, a autonomia pode chegar a cerca de 135 km, dependendo do uso.
Além disso, o motor de 2,7 cavalos atende bem à proposta urbana do veículo.
Conforto e praticidade no dia a dia
Apesar de ser um modelo simples, o ciclomotor oferece recursos importantes.
Entre eles:
- partida elétrica e pedal
- painel digital
- rodas de liga leve
Além disso, a suspensão ajuda a garantir uma condução mais confortável.
Segurança e estabilidade
O modelo também conta com itens básicos de segurança.
Por exemplo:
- freio a disco na roda dianteira
- freio a tambor na traseira
Assim, o conjunto oferece estabilidade para o uso urbano.
Alternativa para economizar
Além do preço mais baixo, a economia no consumo chama atenção.
Por isso, muitos consumidores optam por esse tipo de veículo para reduzir gastos com transporte.
Ao mesmo tempo, a facilidade de uso contribui para a popularização.
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