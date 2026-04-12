Fim da escala 6×1: quando começa a valer e quem será beneficiado com a mudança
Proposta em discussão no Congresso prevê redução da jornada e pode alterar rotina de milhões de trabalhadores CLT
O possível fim da escala 6×1 voltou ao centro do debate no Brasil e já movimenta trabalhadores de diversos setores. Esse modelo, comum no comércio, nos serviços e na indústria, exige seis dias seguidos de trabalho para apenas um de descanso.
No entanto, a mudança ainda não entrou em vigor. Além disso, o texto depende de etapas decisivas no Congresso Nacional.
O que prevê a proposta
A proposta discute a redução da jornada semanal de trabalho. Nesse sentido, o texto estabelece a diminuição progressiva até 36 horas semanais, sem redução salarial.
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Assim, a escala 6×1 deixaria de ser o padrão. Ao mesmo tempo, abriria espaço para modelos mais flexíveis, como a jornada 4×3.
Quando a mudança pode começar a valer
Apesar do avanço no debate, a mudança não ocorre de forma imediata. Para virar regra, o texto precisa cumprir algumas etapas.
Primeiro, a Câmara dos Deputados deve aprovar a proposta em dois turnos. Em seguida, o Senado também precisa votar e aprovar o texto.
Depois disso, ocorre a promulgação. Só então a nova regra ganha validade.
Além disso, o projeto prevê um período de transição. Por isso, a nova jornada só começaria a ser aplicada no ano seguinte.
Quem será beneficiado
A proposta pode beneficiar milhões de trabalhadores com carteira assinada. Principalmente, profissionais de áreas com jornadas mais intensas devem sentir o impacto.
Entre eles estão:
- trabalhadores do comércio
- profissionais da indústria
- empregados do setor de serviços
Dessa forma, a mudança tende a ampliar o tempo de descanso e melhorar a qualidade de vida.
Empresas já testam novos modelos
Enquanto o Congresso analisa a proposta, algumas empresas já adotam mudanças por conta própria.
Em muitos casos, essas empresas implementam jornadas reduzidas por meio de acordos coletivos ou decisões internas.
Além disso, elas buscam:
- aumentar a produtividade
- reduzir afastamentos
- melhorar o bem-estar dos funcionários
Assim, parte do mercado já antecipa possíveis mudanças.
Escala 6×1 ainda continua válida
Apesar de toda a discussão, a escala 6×1 segue permitida no Brasil. Ou seja, nenhuma regra mudou até agora.
Por isso, trabalhadores precisam acompanhar a tramitação da proposta. Assim, evitam interpretações equivocadas.
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