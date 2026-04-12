Fim da escala 6×1: quando começa a valer e quem será beneficiado com a mudança

Proposta em discussão no Congresso prevê redução da jornada e pode alterar rotina de milhões de trabalhadores CLT

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O possível fim da escala 6×1 voltou ao centro do debate no Brasil e já movimenta trabalhadores de diversos setores. Esse modelo, comum no comércio, nos serviços e na indústria, exige seis dias seguidos de trabalho para apenas um de descanso.

No entanto, a mudança ainda não entrou em vigor. Além disso, o texto depende de etapas decisivas no Congresso Nacional.

O que prevê a proposta

A proposta discute a redução da jornada semanal de trabalho. Nesse sentido, o texto estabelece a diminuição progressiva até 36 horas semanais, sem redução salarial.

Assim, a escala 6×1 deixaria de ser o padrão. Ao mesmo tempo, abriria espaço para modelos mais flexíveis, como a jornada 4×3.

Quando a mudança pode começar a valer

Apesar do avanço no debate, a mudança não ocorre de forma imediata. Para virar regra, o texto precisa cumprir algumas etapas.

Primeiro, a Câmara dos Deputados deve aprovar a proposta em dois turnos. Em seguida, o Senado também precisa votar e aprovar o texto.

Depois disso, ocorre a promulgação. Só então a nova regra ganha validade.

Além disso, o projeto prevê um período de transição. Por isso, a nova jornada só começaria a ser aplicada no ano seguinte.

Quem será beneficiado

A proposta pode beneficiar milhões de trabalhadores com carteira assinada. Principalmente, profissionais de áreas com jornadas mais intensas devem sentir o impacto.

Entre eles estão:

trabalhadores do comércio

profissionais da indústria

empregados do setor de serviços

Dessa forma, a mudança tende a ampliar o tempo de descanso e melhorar a qualidade de vida.

Empresas já testam novos modelos

Enquanto o Congresso analisa a proposta, algumas empresas já adotam mudanças por conta própria.

Em muitos casos, essas empresas implementam jornadas reduzidas por meio de acordos coletivos ou decisões internas.

Além disso, elas buscam:

aumentar a produtividade

reduzir afastamentos

melhorar o bem-estar dos funcionários

Assim, parte do mercado já antecipa possíveis mudanças.

Escala 6×1 ainda continua válida

Apesar de toda a discussão, a escala 6×1 segue permitida no Brasil. Ou seja, nenhuma regra mudou até agora.

Por isso, trabalhadores precisam acompanhar a tramitação da proposta. Assim, evitam interpretações equivocadas.

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