A moeda de 10 centavos que quem tem pode conseguir receber até R$ 400

Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante

Magno Oliver - 17 de março de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Algumas linhagens de R$ 0,10 centavos de 2008 com cunhagem bifacial ganharam fama recente entre os colecionadores. Isso a fez atingir um valor de premiação que pode chegar a até R$ 400.

O item é produzido no material de aço inox, tem 21 mm de diâmetro e 2,35 de espessura. O detalhe que a torna rara é por apresentar a chamada anomalia “cavalo sem cabeça”, com a imagem do animal defeituosa.

O anverso da moeda exibe a figura de Dom Pedro I na Proclamação da Independência. Em contraste, o reverso destaca o valor facial, linhas diagonais e a constelação do Cruzeiro do Sul, símbolo do Brasil.

Se você encontrar um modelo com esse detalhe, poderá vender a peça no mercado de coleções por até R$ 400. Vale ressaltar que isso vai depender de avaliação do estado de conservação, estrutura e cunhagem.

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

Atenção leitores e leitoras!

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros. Os interessados devem procurar perfis oficiais de coleções.

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