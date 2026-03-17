Não use manteiga: o melhor tempero para pipoca que supera até os de cinema

Especialista explica que a manteiga comum pode prejudicar o sabor da pipoca e revela técnica simples para deixar o milho mais crocante e saboroso

Gabriel Yuri Souto - 17 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A pipoca é um dos lanches mais populares do mundo. Apesar da simplicidade do preparo, alguns detalhes fazem grande diferença no sabor e na textura final. Segundo o especialista Davi Laranjeira, do canal Saúde com a Gastrologia, um erro comum pode comprometer o resultado: usar manteiga diretamente no preparo do milho.

De acordo com ele, a manteiga possui baixo ponto de fumaça, o que significa que ela queima com facilidade quando exposta a altas temperaturas. Por isso, quando utilizada desde o início do preparo, pode deixar a pipoca com gosto amargo e aparência escura.

Use panela espaçosa para evitar queimar o milho

Um dos primeiros passos para preparar uma pipoca de qualidade envolve a escolha da panela.

Davi Laranjeira recomenda utilizar uma caçarola ou panela espaçosa, permitindo que os grãos de milho tenham espaço suficiente para se expandir durante o aquecimento.

Além disso, esse cuidado ajuda a distribuir melhor o calor, o que reduz o risco de queimar o milho antes de estourar.

Óleo vegetal é a melhor opção para estourar o milho

Outro ponto importante envolve a escolha da gordura usada no preparo.

Segundo o especialista, óleos vegetais são mais indicados para estourar a pipoca, pois suportam temperaturas mais altas sem alterar o sabor do alimento.

Dessa forma, o milho estoura de maneira uniforme e mantém uma textura leve e crocante.

Manteiga deve entrar apenas na finalização

Embora a manteiga não seja recomendada no início do preparo, ela ainda pode fazer parte da receita.

De acordo com Davi Laranjeira, o ideal é utilizar manteiga clarificada apenas na finalização da pipoca.

Esse tipo de manteiga possui menos impurezas e suporta melhor o calor. Assim, quando adicionada após o milho estourar, ela garante sabor intenso sem deixar a pipoca amarga ou queimada.

Ingredientes naturais deixam a pipoca mais saudável

Por fim, o especialista também destaca a importância de optar por ingredientes mais naturais.

Segundo ele, preparar pipoca em casa com milho, óleo vegetal e manteiga clarificada pode ser uma alternativa mais saudável e saborosa do que versões industrializadas ou temperos artificiais.

Com esses cuidados simples, é possível obter uma pipoca mais crocante, equilibrada e próxima do padrão encontrado em cinemas.

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