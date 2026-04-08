Advogada explica: esposa que teve queda no padrão de vida após separação pode ser indenizada

Entendimento do STJ abre espaço para compensação financeira quando há desequilíbrio após o fim do casamento

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

Mulher que pediu divórcio um dia após se casar expõe o verdadeiro motivo

O fim de um casamento não pode resultar no empobrecimento de uma das partes. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de compensação financeira em casos de queda significativa no padrão de vida após a separação.

A advogada Maria Luiza Marques (@adv.marialuiza), especialista em pensão, guarda e divórcio, explicou como esse direito funciona na prática.

O que são alimentos compensatórios

Os chamados alimentos compensatórios surgem como uma forma de equilibrar os impactos financeiros do divórcio.

Diferente da pensão alimentícia tradicional, esse tipo de compensação não depende apenas da necessidade imediata.

Além disso, o objetivo é corrigir a desigualdade econômica criada após o fim da relação.

Quando a indenização pode ser solicitada

A indenização pode ocorrer quando uma das partes sofre uma queda relevante no padrão de vida.

Isso acontece, por exemplo, quando durante o casamento a pessoa:

deixou a carreira em segundo plano

cuidou da casa e dos filhos

contribuiu para o crescimento do parceiro

assumiu responsabilidades familiares sem retorno financeiro

Assim, o Judiciário pode reconhecer o impacto dessa dedicação.

Não é pensão comum

Apesar da semelhança, os alimentos compensatórios têm finalidade diferente.

Eles não funcionam como pensão mensal tradicional.

Além disso, podem existir mesmo quando não há dependência financeira direta.

Por isso, cada caso exige análise específica.

O que precisa ser comprovado

Para garantir o direito, é necessário apresentar provas.

Entre os principais pontos estão:

redução significativa do padrão de vida

impacto financeiro após a separação

contribuição durante o casamento

Assim, o juiz avalia a situação de forma individual.

Decisão busca equilíbrio

O entendimento do STJ reforça a ideia de justiça no fim das relações.

Além disso, reconhece o valor de contribuições que muitas vezes não aparecem financeiramente.

Por isso, a medida busca evitar que uma das partes fique em desvantagem.

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