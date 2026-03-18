MPGO apreendeu quantidade significativa de dólares com um dos alvos da Operação Confrades

GAEPP apura suspeitas de manipulação de contratos, favorecimento de empresas e pagamentos indevidos dentro de programas habitacionais da Agehab

Danilo Boaventura - 18 de março de 2026

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia e Anápolis. (Foto: Divulgação/MPGO)

Entre os materiais apreendidos na Operação Confrades, o Ministério Público de Goiás (MPGO) também encontrou uma quantia significativa em dólares durante o cumprimento dos mandados nesta quarta-feira (18).

Uma das imagens divulgadas pelo Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público (GAEPP) mostra maços de dinheiro organizados sobre uma mesa, incluindo cédulas de real e de moeda estrangeira.

O registro reforça a linha de apuração que investiga possíveis irregularidades envolvendo contratos públicos ligados à Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Como mostrado pelo Portal 6, o empresário André Luiz Hajjar, conhecido como Dedé Hajjar, e o vice-presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Wendel Garcia da Silva, estão entre os alvos da operação, que também cumpriu mandados em outros endereços ligados a empresários e integrantes da estrutura da autarquia.

Apesar da divulgação do material, o MPGO não informou com qual dos alvos a quantia foi localizada, nem detalhou o valor total apreendido.

A operação apura suspeitas de manipulação de contratos, favorecimento de empresas e pagamentos indevidos dentro de programas habitacionais no estado. As investigações seguem em andamento.

O que diz a Agehab

“A Agência Goiana de Habitação (Agehab) informa que foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, sob pedido do MPGO. A operação não tem relação com a alta gestão da Agência nem prejudica os programas da empresa, conforme esclareceu o próprio MP em nota. A Agehab colabora, prestando todas as informações à Justiça, e todos os autos e processos eletrônicos relacionados foram devidamente acessados e registrados. Os servidores envolvidos foram demitidos. A Agehab busca colaborar e esclarecer para toda sociedade.”

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