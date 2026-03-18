Vice-presidente da Agehab também foi um dos alvos da operação do MPGO

Investigação do GAEPP apura suspeitas de desvio de verbas em contratações de empresas pela autarquia

Davi Galvão - 18 de março de 2026

Wendel Garcia da Silva foi exonerado da Agehab. (Foto: Divulgação)

A Operação Confrades, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) na manhã desta quarta-feira (18), também alcançou o vice-presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Wendel Garcia da Silva.

Ele é um dos nomes ligados à cúpula da autarquia que tiveram mandados cumpridos durante a ação, que investiga suspeitas de irregularidades em contratos firmados com construtoras dentro de programas habitacionais no estado.

Além da posição estratégica dentro da Agehab, outro elemento passou a chamar atenção durante a apuração. Wendel mantém um relacionamento em estágio avançado, com noivado, com uma familiar do empresário André Luiz Hajjar, conhecido como Dedé Hajjar, também alvo da operação, conforme apurado pelo Portal 6.

A investigação do Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público (GAEPP) aponta indícios de favorecimento, manipulação de processos e possíveis irregularidades na condução de contratos, embora o foco esteja na atuação de agentes públicos e não nos programas habitacionais em si.

Em nota, a Agehab afirmou que a operação não tem relação com a alta gestão da agência e reforçou que vem colaborando com as autoridades.

Leia a nota na íntegra:

“A Agência Goiana de Habitação (Agehab) informa que foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, sob pedido do MPGO. A operação não tem relação com a alta gestão da Agência nem prejudica os programas da empresa, conforme esclareceu o próprio MP em nota. A Agehab colabora, prestando todas as informações à Justiça, e todos os autos e processos eletrônicos relacionados foram devidamente acessados e registrados. Os servidores envolvidos foram demitidos. A Agehab busca colaborar e esclarecer para toda sociedade.”

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