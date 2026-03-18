Vice-presidente da Agehab também foi um dos alvos da operação do MPGO

Investigação do GAEPP apura suspeitas de desvio de verbas em contratações de empresas pela autarquia

Davi Galvão Davi Galvão -
Vice-presidente da Agehab também foi um dos alvos da operação do MPGO
Wendel Garcia da Silva foi exonerado da Agehab. (Foto: Divulgação)

A Operação Confrades, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) na manhã desta quarta-feira (18), também alcançou o vice-presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Wendel Garcia da Silva.

Ele é um dos nomes ligados à cúpula da autarquia que tiveram mandados cumpridos durante a ação, que investiga suspeitas de irregularidades em contratos firmados com construtoras dentro de programas habitacionais no estado.

Além da posição estratégica dentro da Agehab, outro elemento passou a chamar atenção durante a apuração. Wendel mantém um relacionamento em estágio avançado, com noivado, com uma familiar do empresário André Luiz Hajjar, conhecido como Dedé Hajjar, também alvo da operação, conforme apurado pelo Portal 6.

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A investigação do Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público (GAEPP) aponta indícios de favorecimento, manipulação de processos e possíveis irregularidades na condução de contratos, embora o foco esteja na atuação de agentes públicos e não nos programas habitacionais em si.

Em nota, a Agehab afirmou que a operação não tem relação com a alta gestão da agência e reforçou que vem colaborando com as autoridades.

Leia a nota na íntegra:

“A Agência Goiana de Habitação (Agehab) informa que foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, sob pedido do MPGO.

A operação não tem relação com a alta gestão da Agência nem prejudica os programas da empresa, conforme esclareceu o próprio MP em nota.

A Agehab colabora, prestando todas as informações à Justiça, e todos os autos e processos eletrônicos relacionados foram devidamente acessados e registrados.

Os servidores envolvidos foram demitidos. A Agehab busca colaborar e esclarecer para toda sociedade.”

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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