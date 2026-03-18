Veja onde assistir Atlético-GO x Ponte Preta pela Copa do Brasil

Equipes entram em campo em partida única nesta quarta-feira e o vencedor garante vaga e premiação milionária na próxima fase

Portal 6 Da Redação -
Veja onde assistir Atlético-GO x Ponte Preta pela Copa do Brasil
(Foto: Reprodução/Flickr/Atlético Goianiense)

Atlético-GO e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 4ª fase da Copa do Brasil.

A partida terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime.

O confronto será disputado em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

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O vencedor garante vaga na próxima fase e uma premiação de R$ 2 milhões.

O Atlético-GO chega após vencer Primavera-MT e Porto Velho nas fases anteriores.

Já a Ponte Preta entrou diretamente na etapa anterior e avançou ao superar o Guarany de Bagé.

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