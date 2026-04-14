A raça de gato que mais combina com você, segundo o mês em que você nasceu

Astrologia sugere que cada mês de nascimento se conecta com uma raça de gato, refletindo traços de personalidade e estilo de vida

Gabriel Dias - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O mês de nascimento pode revelar muito mais do que traços de personalidade. Dentro da astrologia, cada período do ano carrega energias específicas que influenciam comportamentos, preferências e até o tipo de companhia ideal — incluindo qual raça de gato combina melhor com você.

A partir dessas características, é possível identificar conexões entre os perfis humanos e os felinos, criando combinações que refletem afinidade e estilo de vida.

Qual raça de gato combina com você

Quem nasce em janeiro costuma se identificar com o American Shorthair, um gato equilibrado, independente e leal. Já fevereiro encontra no Devon Rex uma conexão com sua originalidade e espírito livre.

Março se alinha ao Scottish Fold, conhecido por sua doçura e sensibilidade. Abril combina com o imponente Maine Coon, que reflete força e confiança. Em maio, o Ragdoll surge como o par ideal, com seu temperamento calmo e afetuoso.

Nascidos em junho tendem a se conectar com o elegante Azul Russo, enquanto julho encontra afinidade com o carinhoso e fiel Birmanês. Agosto se identifica com o Selkirk Rex, que equilibra docilidade e inteligência.

Setembro combina com o RagaMuffin, um gato afetuoso e tranquilo. Outubro se conecta com o Bombaim, de personalidade intensa e presença marcante. Novembro encontra no Gato da Floresta Norueguesa um companheiro inteligente e adaptável.

Por fim, dezembro se alinha ao gato Persa, símbolo de sofisticação, elegância e exigência.

Afinidade que vai além da escolha

A astrologia mostra que a conexão entre pessoas e animais pode refletir padrões mais profundos de comportamento e energia. Ao considerar essas características, a escolha de um pet ganha uma nova dimensão, baseada não apenas na aparência, mas na compatibilidade entre estilos de vida.

Independentemente da raça, a relação entre tutor e animal se fortalece quando existe identificação — e, nesse sentido, o mês de nascimento pode oferecer pistas valiosas para essa conexão.

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