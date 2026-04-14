Conheça o teste da ponte que revela se sua força muscular após os 60 anos está acima de 90% das pessoas da mesma idade

Capacidade de sustentar a ponte revela força do core e pode indicar condicionamento acima da média após os 60 anos

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/ LAB DE EPIDEMIOLOGIA E FISIOT GERIÁTRICA)

Manter a força muscular após os 60 anos vai muito além de levantar pesos ou realizar exercícios intensos. Em muitos casos, a verdadeira resistência do corpo aparece em movimentos simples — ou até mesmo na capacidade de sustentar uma posição por determinado tempo.

Um dos testes mais eficazes para avaliar essa condição é a chamada “ponte de glúteos”. O exercício, aparentemente básico, pode revelar muito sobre o funcionamento do core, grupo muscular responsável por estabilizar o corpo e proteger a coluna.

O que a ponte revela sobre seu corpo

Durante a execução, o corpo depende da ação conjunta dos glúteos, do abdômen e da parte posterior das pernas. Essa integração é essencial para manter os quadris alinhados e garantir estabilidade em atividades do dia a dia, como caminhar ou permanecer em pé por longos períodos.

Além disso, a ponte é um exercício isométrico, ou seja, exige que os músculos permaneçam contraídos continuamente. Esse tipo de esforço desenvolve uma resistência diferente daquela adquirida em movimentos repetitivos, favorecendo o controle corporal e a estabilidade.

A forma como o corpo responde ao exercício também serve como indicativo de desempenho. Se os quadris cedem ou a lombar assume o esforço, é sinal de que a musculatura ainda precisa ser fortalecida.

Quanto tempo é considerado um bom desempenho

Especialistas apontam que o tempo de sustentação da ponte pode indicar o nível de condicionamento. Permanecer menos de 30 segundos representa um estágio inicial. Entre 30 e 60 segundos, o corpo já apresenta uma base sólida de força.

Quem consegue manter a posição entre 60 e 90 segundos demonstra bom controle muscular. Já ultrapassar a marca de 90 segundos indica um nível acima da média, com força e estabilidade superiores à maior parte das pessoas da mesma faixa etária.

A prática regular do exercício, aliada à execução correta, contribui para melhorar a postura, reduzir dores e aumentar a autonomia ao longo dos anos.

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