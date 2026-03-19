Ferver casca de limão, gengibre e canela: para que serve e por que é recomendado

Uma combinação simples, feita com ingredientes que muita gente já tem em casa, pode trazer um efeito surpreendente no ambiente

Layne Brito - 19 de março de 2026

(Imagem : Ilustração/IA)

Em tempos em que soluções práticas e econômicas ganham cada vez mais espaço dentro de casa, receitas simples com ingredientes do dia a dia voltaram a chamar atenção.

Entre elas, uma mistura feita com casca de limão, gengibre e canela tem conquistado espaço por unir praticidade, aroma agradável e sensação imediata de aconchego.

A recomendação é simples: levar os ingredientes ao fogo com água e deixar que o vapor se espalhe pelo ambiente.

O resultado costuma ser percebido rapidamente, principalmente em cozinhas, salas e outros espaços fechados que acumulam odores com facilidade ao longo do dia.

Mistura ajuda a perfumar e renovar o ambiente

Ao serem fervidos, os ingredientes liberam aromas naturais que ajudam a deixar a casa com sensação de limpeza e frescor.

A casca de limão traz um perfume cítrico marcante, enquanto a canela adiciona um toque mais quente e acolhedor.

Já o gengibre entra como complemento, com aroma intenso e característico.

Por isso, a combinação costuma ser recomendada como alternativa caseira para suavizar cheiros fortes, como os de fritura, alimentos ou ambientes fechados.

Além disso, a mistura também pode ser usada por quem busca opções mais naturais no lugar de aromatizantes industrializados.

Receita simples ganhou espaço pela praticidade

Outro ponto que ajuda a explicar a popularidade da dica é a facilidade de preparo.

Na prática, basta colocar água em uma panela, adicionar cascas de limão, alguns pedaços de gengibre e paus de canela, deixando tudo ferver por alguns minutos.

Embora não substitua a limpeza da casa, o truque é visto como uma forma acessível de melhorar a sensação no ambiente e deixar os cômodos mais agradáveis.

Com poucos ingredientes e sem grandes gastos, a receita acabou se tornando uma das mais recomendadas para quem deseja perfumar a casa de forma simples.

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