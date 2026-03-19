Leandro Vilela diz que herdou Aparecida “abandonada” por Vilmar Mariano e detalha regularização no Aterro Sanitário

Fala ocorreu durante entrega de licença de operação do Aterro Sanitário, que chegou a ser interditado na gestão anterior

Augusto Araújo - 19 de março de 2026

Leandro Vilela destacou trabalho de recuperação de Aterro Sanitário de Aparecida de Goiânia. (Foto: Augusto Araújo-Portal 6 / Marcelo Silva)

O prefeito Leandro Vilela (MDB), fez duras críticas à gestão de Vilmar Mariano, afirmando ter encontrado Aparecida de Goiânia em estado de abandono quando assumiu o mandato.

A fala ocorreu durante evento realizado nesta quinta-feira (19). Na ocasião, a secretária estadual de Meio Ambiente (Semad), Andrea Vulcanis, entregou a licença de operação do Aterro Sanitário do município.

Contudo, mais que apenas uma formalidade, o recebimento do documento também foi encarado pela gestão de Vilela como o fim de um trabalho de reconstrução do espaço.

Isso porque, conforme salientado pelo prefeito, o Aterro foi recebido em uma situação de descaso, com dezenas de pendências ambientais herdadas da gestão anterior do ex-prefeito Vilmar Mariano.

“A cidade como um todo estava num estado de abandono, aqui [no Aterro] é um desses exemplos. Aqui não foi interditado por acaso. [Estava] todo abandonado, todo largado, lixo, descoberto… Era 80 apontamentos que nós tivemos que corrigir. Deixou de ser um aterro sanitário para ser lixão”.

Dentre os pontos destacados, estão falhas no monitoramento de solo, controle de efluentes e documentação técnica vencida.

Vilela destacou, inclusive, que o Aterro estava embargado judicialmente e que, no intervalo de um ano, conseguiram reverter a situação.

Com a nova licença, Leandro fez questão de frisar que o município de Aparecida voltou a operar dentro das normas ambientais vigentes, evitando sanções e garantindo o tratamento adequado do lixo.

“Fomos nós que levamos a isso? Não. Nós assumimos assim, mas nós estamos trazendo para aquilo que é preciso e aqui teve muita seriedade, muita honestidade, muito trabalho, muito esforço (…) para que nós possamos fazer as coisas corretas e entregar para a população, para a cidade, qualidade de vida”.

Referência a ser seguida

A secretária da Semad, Andreia Vulcanis, ressaltou também que o aterro estava em condições “calamitosas” no começo de 2025.

“Ele foi embargado pela Semad em razão das condições de operação extrema deficitárias (…) São mais de 80 requisitos que o município precisou cumprir para obter essa licenciamento. Então, foi um trabalho técnico muito pesado, mas agora com muito orgulho aqui a gente entrega isso para Aparecida e para Goiás”, afirmou.

A secretária também destacou que o Aterro Sanitário de Aparecida se tornou um exemplo para Goiás e que a pasta tem conversado com todos os prefeitos para viabilizar um modelo que seja seguindo em todo o estado.

“A gente sabe que os investimentos são altos. Mas pensar em saneamento básico no Brasil hoje é pensar em dignidade para as pessoas, dignidade para os territórios”, concluiu.

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