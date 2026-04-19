Carro vai parar dentro do rio após empresários de Anápolis errarem caminho durante passeio

Vídeo mostra o veículo totalmente submerso, apenas com o topo do teto para fora

Natália Sezil - 19 de abril de 2026

Carro ficou quase totalmente submerso. (Foto: Jovem Pan News Goiás)

Um vídeo feito no município de São Miguel do Araguaia, no Noroeste de Goiás, impressionou internautas neste domingo (19). O registro mostra um carro dentro de um rio, na região de Fio Velasco, próximo ao Rio Araguaia.

O veículo já está quase totalmente submerso, e apenas o topo das janelas e do teto pode ser visto por quem passa pelo local.

As imagens foram veiculadas pela Jovem Pan News, que compartilhou que o automóvel pertence a empresários de Anápolis.

Os envolvidos planejavam aproveitar o feriado prolongado, já se antecipando para o Dia de Tiradentes na próxima terça-feira (21), quando erraram o caminho.

Com isso, acabaram indo parar dentro da água. No vídeo, é possível ver uma estrada de terra bem próxima a onde o carro parou, às margens do rio.

Apesar do prejuízo, informações preliminares são de que todos os ocupantes passam bem.

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