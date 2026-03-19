Senai abre 10 mil vagas gratuitas em cursos técnicos com auxílio de R$ 700 por mês

Programa nacional oferece formação em tecnologia com bolsa e benefícios para ampliar acesso de jovens ao mercado digital

Gustavo de Souza - 19 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

Uma nova oportunidade de qualificação profissional está aberta em todo o país. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) anunciou 10 mil vagas gratuitas em cursos de tecnologia, com possibilidade de bolsa mensal de R$ 700 para parte dos participantes.

A iniciativa integra o programa Autonomia e Renda, em parceria com a Petrobras, e busca ampliar o acesso à formação digital, especialmente entre públicos prioritários.

Formação em duas etapas

Segundo Senai e Petrobras, o programa será dividido em duas fases. A primeira é online, com curso de Letramento Digital aberto a candidatos de todo o Brasil, abordando desde ferramentas digitais até noções de cidadania e lógica computacional.

Na segunda etapa, os alunos poderão concorrer a 420 vagas presenciais em Programação Full Stack, distribuídas em estados como São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul, com início previsto para abril.

Os selecionados para a fase presencial terão direito a bolsa de R$ 700 mensais, além de auxílio transporte, alimentação, uniforme e acompanhamento pedagógico.

Quem não avançar ainda receberá certificado e acesso a cursos gratuitos em áreas como 5G, inteligência artificial e redes.

Mercado de trabalho e inscrições

A formação permite avançar para especializações, como computação em nuvem e automação, além de participação em ações de empregabilidade com empresas parceiras.

Podem se inscrever jovens, conforme critérios definidos em edital, sem necessidade de experiência prévia. As inscrições são gratuitas e feitas pela internet, no site do programa.

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