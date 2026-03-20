Demissão sem processo trabalhista: quais cuidados a empresa deve ter, segundo advogados

Falhas simples na demissão podem gerar processos trabalhistas; especialistas explicam como empresas devem agir para reduzir riscos

Gustavo de Souza - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Encerrar um contrato de trabalho nem sempre termina no último dia do funcionário na empresa. Quando a demissão é conduzida sem atenção às regras legais, o desligamento pode se transformar em um problema judicial.

Advogados trabalhistas alertam que a maioria dos processos nasce de falhas evitáveis. Por isso, mais do que decidir demitir, é essencial seguir um procedimento correto para reduzir riscos.

O primeiro passo para uma demissão segura é reunir todas as informações do vínculo empregatício. Registros de jornada, advertências, recibos e alterações contratuais ajudam a empresa a demonstrar que cumpriu suas obrigações ao longo do contrato.

Além disso, é necessário verificar o tipo de contrato e possíveis estabilidades provisórias. A legislação protege, por exemplo, gestantes e trabalhadores em situações específicas, o que impede ou limita a dispensa. Ignorar esse ponto pode levar à reintegração ou ao pagamento de indenizações.

Após a decisão de desligamento, a empresa deve garantir que todas as verbas rescisórias sejam calculadas corretamente. Férias, 13º salário proporcional, aviso prévio e eventuais adicionais precisam ser considerados com precisão para evitar questionamentos futuros.

A formalização também é indispensável. O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) deve detalhar os valores pagos e assegurar transparência no encerramento do vínculo. Embora algumas medidas adicionais não sejam obrigatórias por lei, especialistas apontam que adotar procedimentos formais e documentados fortalece a segurança jurídica.

Outro ponto de atenção é o prazo para pagamento das verbas e entrega de documentos. O descumprimento dessas exigências pode gerar multas e abrir margem para ações trabalhistas.

A forma como a demissão é comunicada também faz diferença. Desligamentos feitos de maneira informal, sem registro ou conduzidos de forma inadequada, podem aumentar o risco de conflito entre as partes.

Casos analisados pela Justiça do Trabalho mostram que a condução da dispensa pode influenciar diretamente em pedidos de indenização, especialmente quando há exposição ou tratamento considerado inadequado.

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