MotoGP: etapa do Brasil, em Goiânia, será a com mais voltas de toda a temporada 2026

Corrida no Autódromo Ayrton Senna lidera o calendário de 2026 e supera tradicionais provas europeias em extensão

Lara Duarte -
Autódromo Internacional Ayrton Senna. (Divulgação/Secom)

Goiânia será palco de um marco na temporada 2026 da MotoGP, ao receber a corrida mais longa do calendário mundial da categoria. O MotoGP Estrella Galicia 0,0 Grande Prêmio do Brasil terá o maior número de voltas entre todas as etapas do ano.

A disputa acontece entre esta sexta-feira (20) e domingo (22), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com a corrida principal marcada para domingo, às 15h, no horário de Brasília. Ao todo, serão 31 voltas, número que coloca a etapa brasileira no topo do ranking da temporada.

Com esse total, o GP do Brasil ultrapassa o Grande Prêmio da Alemanha, que até então era o mais extenso do calendário, com 30 voltas. A etapa alemã está prevista para julho, no circuito de Sachsenring, em Hohenstein.

O maior número de voltas torna a prova em Goiânia mais exigente do ponto de vista físico e estratégico, já que pilotos e equipes precisam lidar com desgaste maior ao longo da corrida.

Em contrapartida, outras etapas seguem direção oposta. O Grande Prêmio das Américas, em Austin, e o Grande Prêmio de Portugal, em Portimão, aparecem como os mais curtos da temporada, com apenas 19 voltas cada.

A variação entre circuitos evidencia o equilíbrio do calendário da MotoGP, que combina provas longas e técnicas com corridas mais rápidas, distribuídas em diferentes países ao longo do ano.

Veja abaixo todas as etapas da temporada e o número de voltas de cada corrida:

GP da Tailândia (26 voltas)
27/02 a 01/03
Circuito Internacional de Buriram

MotoGP Estrella Galicia 0,0 Grande Prêmio do Brasil (31 voltas)
20 a 22/03
Autódromo Internacional Ayrton Senna

GP dos Estados Unidos (19 voltas)
27 a 29/03
Circuito das Américas (COTA)

GP da Espanha (25 voltas)
24 a 26/04
Circuito de Jerez

GP da França (27 voltas)
08 a 10/05
Circuito de La Sarthe (Le Mans)

GP da Catalunha (24 voltas)
15 a 17/05
Circuito de Barcelona-Catalunha

GP da Itália (23 voltas)
29 a 31/05
Autódromo Internacional de Mugello

GP da Hungria (27 voltas)
05 a 07/06
Circuito de Balaton Park

GP da República Tcheca (21 voltas)
19 a 21/06
Circuito de Brno

GP da Holanda (26 voltas)
26 a 28/06
Circuito de Assen

GP da Alemanha (30 voltas)
10 a 12/07
Circuito de Sachsenring

GP da Inglaterra (20 voltas)
07 a 09/08
Circuito de Silverstone

GP de Aragão (23 voltas)
28 a 30/08
MotorLand Aragón

GP de San Marino (27 voltas)
11 a 13/09
Circuito Mundial de Misano

GP da Áustria (28 voltas)
18 a 20/09
Circuito de Spielberg

GP do Japão (24 voltas)
02 a 04/10
Circuito de Motegi

GP da Indonésia (27 voltas)
09 a 11/10
Circuito de Mandalika

GP da Austrália (27 voltas)
23 a 25/10
Circuito de Phillip Island

GP da Malásia (20 voltas)
30/10 a 01/11
Circuito Internacional de Sepang

GP do Catar (22 voltas)
06 a 08/11
Circuito Internacional de Lusail

GP de Portugal (19 voltas)
20 a 22/11
Circuito Internacional do Algarve

GP de Valencia (27 voltas)
27 a 29/11
Circuito Ricardo Tormo

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.