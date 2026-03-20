MotoGP: etapa do Brasil, em Goiânia, será a com mais voltas de toda a temporada 2026
Corrida no Autódromo Ayrton Senna lidera o calendário de 2026 e supera tradicionais provas europeias em extensão
Goiânia será palco de um marco na temporada 2026 da MotoGP, ao receber a corrida mais longa do calendário mundial da categoria. O MotoGP Estrella Galicia 0,0 Grande Prêmio do Brasil terá o maior número de voltas entre todas as etapas do ano.
A disputa acontece entre esta sexta-feira (20) e domingo (22), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com a corrida principal marcada para domingo, às 15h, no horário de Brasília. Ao todo, serão 31 voltas, número que coloca a etapa brasileira no topo do ranking da temporada.
Com esse total, o GP do Brasil ultrapassa o Grande Prêmio da Alemanha, que até então era o mais extenso do calendário, com 30 voltas. A etapa alemã está prevista para julho, no circuito de Sachsenring, em Hohenstein.
O maior número de voltas torna a prova em Goiânia mais exigente do ponto de vista físico e estratégico, já que pilotos e equipes precisam lidar com desgaste maior ao longo da corrida.
Em contrapartida, outras etapas seguem direção oposta. O Grande Prêmio das Américas, em Austin, e o Grande Prêmio de Portugal, em Portimão, aparecem como os mais curtos da temporada, com apenas 19 voltas cada.
A variação entre circuitos evidencia o equilíbrio do calendário da MotoGP, que combina provas longas e técnicas com corridas mais rápidas, distribuídas em diferentes países ao longo do ano.
Veja abaixo todas as etapas da temporada e o número de voltas de cada corrida:
GP da Tailândia (26 voltas)
27/02 a 01/03
Circuito Internacional de Buriram
MotoGP Estrella Galicia 0,0 Grande Prêmio do Brasil (31 voltas)
20 a 22/03
Autódromo Internacional Ayrton Senna
GP dos Estados Unidos (19 voltas)
27 a 29/03
Circuito das Américas (COTA)
GP da Espanha (25 voltas)
24 a 26/04
Circuito de Jerez
GP da França (27 voltas)
08 a 10/05
Circuito de La Sarthe (Le Mans)
GP da Catalunha (24 voltas)
15 a 17/05
Circuito de Barcelona-Catalunha
GP da Itália (23 voltas)
29 a 31/05
Autódromo Internacional de Mugello
GP da Hungria (27 voltas)
05 a 07/06
Circuito de Balaton Park
GP da República Tcheca (21 voltas)
19 a 21/06
Circuito de Brno
GP da Holanda (26 voltas)
26 a 28/06
Circuito de Assen
GP da Alemanha (30 voltas)
10 a 12/07
Circuito de Sachsenring
GP da Inglaterra (20 voltas)
07 a 09/08
Circuito de Silverstone
GP de Aragão (23 voltas)
28 a 30/08
MotorLand Aragón
GP de San Marino (27 voltas)
11 a 13/09
Circuito Mundial de Misano
GP da Áustria (28 voltas)
18 a 20/09
Circuito de Spielberg
GP do Japão (24 voltas)
02 a 04/10
Circuito de Motegi
GP da Indonésia (27 voltas)
09 a 11/10
Circuito de Mandalika
GP da Austrália (27 voltas)
23 a 25/10
Circuito de Phillip Island
GP da Malásia (20 voltas)
30/10 a 01/11
Circuito Internacional de Sepang
GP do Catar (22 voltas)
06 a 08/11
Circuito Internacional de Lusail
GP de Portugal (19 voltas)
20 a 22/11
Circuito Internacional do Algarve
GP de Valencia (27 voltas)
27 a 29/11
Circuito Ricardo Tormo
