Pendurar garrafas com água e vinagre na varanda: por que é recomendado e quais os benefícios

Uma solução simples, barata e fácil de montar tem chamado atenção de quem busca mais conforto em casa sem recorrer a medidas mais complexas

Layne Brito - 20 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Em meio à busca por alternativas práticas para lidar com pequenos incômodos do dia a dia, uma dica caseira tem voltado a ganhar espaço em varandas, sacadas e áreas externas.

À primeira vista, a ideia pode até parecer estranha, mas muita gente passou a adotar o hábito de pendurar garrafas com água e vinagre como uma forma simples de tornar o ambiente mais agradável.

A mistura chama atenção justamente pela facilidade. Com itens que quase sempre já estão disponíveis em casa, o truque é visto como uma opção acessível para quem deseja tentar reduzir a presença de insetos e minimizar desconfortos em espaços abertos.

O método também costuma ser associado a uma sensação maior de cuidado com o ambiente, principalmente em locais onde moscas e outros visitantes indesejados aparecem com frequência.

A explicação mais comum para a recomendação está na combinação entre o cheiro forte do vinagre e o efeito visual causado pela garrafa exposta à luz.

Juntos, esses fatores podem ajudar a afastar alguns insetos e tornar a varanda menos atraente para eles.

Embora não seja uma solução definitiva, a prática costuma ser usada como reforço no cuidado diário da casa.

Outro ponto que pesa a favor é o custo baixo.

Em vez de investir logo de início em produtos mais caros, muitas pessoas preferem testar primeiro essa alternativa simples, especialmente em áreas pequenas.

Além disso, a montagem é rápida e não exige nenhuma habilidade específica.

Para quem pretende apostar na dica, o ideal é posicionar a garrafa em locais estratégicos, onde haja circulação de ar e incidência de luz.

Assim, o efeito tende a ser mais perceptível no dia a dia.

Ainda que não substitua limpeza frequente e outros cuidados mais completos, o truque segue sendo apontado como uma saída prática para quem quer manter a varanda mais confortável de forma econômica.

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