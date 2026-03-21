Documento obrigatório para quem tem CNH: idosos com 60 anos ou mais precisam emitir esse benefício

Um benefício acessível pode reduzir gastos e ampliar a mobilidade de milhares de brasileiros

Daniella Bruno - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Muitos brasileiros desconhecem, mas pessoas com mais de 60 anos podem acessar um benefício importante além da CNH.

Trata-se da Carteira do Idoso, um documento que facilita o acesso a direitos garantidos por lei e amplia a mobilidade dessa parcela da população.

Em primeiro lugar, é importante destacar que esse documento não substitui a identidade ou a carteira de motorista. Pelo contrário, ele complementa a documentação e comprova o direito a benefícios, principalmente no transporte interestadual.

Além disso, o governo federal disponibiliza a emissão gratuita da carteira, o que torna o acesso mais simples. O idoso pode solicitar o documento tanto online quanto presencialmente, especialmente por meio do CRAS.

Quem tem direito e como emitir

Para emitir a Carteira do Idoso, o cidadão precisa atender a alguns critérios básicos.

Ter 60 anos ou mais, possuir renda individual de até dois salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Nesse sentido, o processo se mostra acessível. O sistema do governo permite a emissão digital com QR Code, o que facilita a validação e reduz a burocracia.

Por outro lado, quem ainda não está no CadÚnico deve realizar o cadastro previamente. Esse procedimento pode ser feito em unidades de assistência social do município.

Benefícios que impactam o dia a dia

A Carteira do Idoso garante vantagens que influenciam diretamente a qualidade de vida.

O principal benefício é a gratuidade ou desconto de pelo menos 50% em passagens interestaduais.

Além disso, empresas de transporte devem reservar vagas gratuitas em cada veículo. Mesmo quando essas vagas já estiverem ocupadas, o idoso ainda pode garantir desconto no valor da passagem.

Consequentemente, o acesso ao transporte se torna mais democrático e inclusivo.

Além do transporte, o documento também facilita o acesso a eventos culturais com desconto, prioridade em atendimentos e maior inclusão social.

O que gera confusão sobre o documento

Apesar de ser frequentemente chamado de “documento obrigatório”, a Carteira do Idoso não é exigida para todos os casos.

Na prática, ela funciona como uma forma simplificada de comprovação de renda. Ou seja, quem já consegue comprovar renda por outros meios também pode acessar os benefícios.

Ainda assim, a carteira torna o processo mais rápido, prático e menos burocrático.

Portanto, emitir a Carteira do Idoso vai além de uma simples formalidade. O documento garante direitos, reduz custos e amplia a autonomia.

Dessa forma, ao utilizar esse recurso, o idoso fortalece sua independência e acessa serviços essenciais com mais facilidade.

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