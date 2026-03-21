Homem morre eletrocutado enquanto tentava consertar o chuveiro em Goiânia

Corpo foi encontrado por familiares no banheiro, ao lado da cadeira que ele teria usado para alcançar o equipamento

Lara Duarte -
Familiares estranharam o desaparecimento e encontraram a vítima já sem vida dentro do banheiro da residência.
Homem é encontrado morto no banheiro após sofrer descarga elétrica enquanto tentava consertar o chuveiro. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto tentava consertar o chuveiro, no Parque Tremendão, em Goiânia.

O caso foi confirmado neste sábado (21), embora ainda não seja possível afirmar o dia exato da morte. Isso porque, conforme apurado pelo Portal 6, a vítima estava há pelo menos dois dias sem responder mensagens.

Diante da falta de contato, familiares decidiram ir até a residência e precisaram arrombar o portão para entrar no imóvel.

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Ao acessarem o local, encontraram a vítima caído no chão do banheiro, já sem sinais de vida.

No ambiente, também estava uma cadeira, que teria sido usada por ele para alcançar o chuveiro durante o conserto.

O corpo foi removido e o caso encaminhado a Polícia Civil (PC).

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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