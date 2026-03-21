O que faz uma criança escolher o avô preferido e criar memórias que duram a vida toda, segundo a psicologia

Pequenos gestos repetidos podem marcar a infância mais do que grandes momentos

Daniella Bruno - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração)

Muitas pessoas acreditam que a criança escolhe o avô preferido com base em presentes ou passeios. No entanto, a psicologia mostra outro caminho: a criança cria vínculos mais fortes com quem constrói experiências emocionais consistentes no dia a dia.

Em primeiro lugar, a criança não se conecta apenas com grandes eventos. Pelo contrário, ela valoriza a repetição de pequenos momentos.

Assim, quando um avô cria um ritual — como contar histórias antes de dormir ou preparar um lanche especial — ele constrói uma expectativa emocional.

Nesse sentido, o cérebro infantil registra essas experiências com mais intensidade. Isso acontece porque a memória se fortalece quando há repetição e envolvimento emocional.

Além disso, a psicologia do desenvolvimento destaca que as relações afetivas moldam diretamente a forma como a criança percebe o mundo.

O psicólogo Lev Vygotsky já apontava que o desenvolvimento infantil ocorre por meio das interações sociais. Ou seja, a qualidade da relação importa mais do que a quantidade de atividades.

Por que os rituais criam vínculos tão fortes

Os rituais simples constroem previsibilidade e segurança emocional.

Quando o avô repete um comportamento — como brincar sempre da mesma forma ou contar a mesma história — ele cria um ambiente estável. Dessa forma, a criança passa a associar aquele adulto a conforto e segurança.

Além disso, esses momentos ativam emoções positivas. E, consequentemente, o cérebro registra essas experiências com mais força.

Mesmo que a criança não lembre de tudo na vida adulta, essas vivências influenciam seu desenvolvimento emocional.

Outro ponto importante: o afeto constante pesa mais do que gestos pontuais. Portanto, o avô que se faz presente de forma previsível tende a ocupar um lugar especial na memória da criança.

O que realmente marca a memória da infância

A psicologia mostra que a memória infantil não funciona como um registro exato dos fatos. Em vez disso, ela prioriza experiências carregadas de emoção.

Por isso, momentos simples — como uma conversa, uma brincadeira ou um hábito repetido — podem se tornar lembranças marcantes.

Além disso, a criança aprende através do vínculo. Relações afetivas estáveis fortalecem a autoestima, a segurança emocional e até a forma como ela se relaciona com outras pessoas no futuro.

Inclusive, estudos indicam que o envolvimento com netos gera benefícios também para os avós, fortalecendo vínculos e criando trocas emocionais significativas.

Dessa forma, a relação entre avós e netos vai além do carinho: ela constrói memórias, identidade e pertencimento.

A criança não escolhe o avô preferido por acaso

Ela escolhe quem cria conexão, constância e significado. Assim, pequenos rituais se transformam em grandes lembranças.

Portanto, mais do que passeios ou presentes, são os momentos simples e repetidos que permanecem na memória e acompanham a criança por toda a vida.

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