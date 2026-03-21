Receita Federal faz comunicado e brasileiros devem se preparar para começar a declarar o Imposto de Renda em 23 de março

Receita orienta organização antecipada de documentos e destaca mudanças na declaração pré-preenchida para reduzir erros e agilizar envio

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

Superintendência da Receita Federal, em Brasília. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Receita Federal fez um comunicado aos brasileiros e reforçou a necessidade de preparação para o início da entrega do Imposto de Renda 2026, que começa às 8h de segunda-feira, 23 de março. O prazo segue até 29 de maio, com expectativa de cerca de 44 milhões de declarações.

O órgão orienta que os contribuintes organizem documentos com antecedência, evitando erros e atrasos no envio. A recomendação é não deixar para a última hora, já que o sistema costuma ter maior volume próximo ao fim do prazo.

O software Programa Gerador da Declaração (PGD IRPF 2026) foi liberado nesta sexta-feira (20) no site da Receita. Também é possível declarar pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, disponível em computadores e dispositivos móveis.

Quem é obrigado a declarar

Devem declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025. Também entram contribuintes com rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil.

Investidores com operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou com ganhos tributáveis, incluindo day trade, também estão obrigados. Produtores rurais com receita superior a R$ 177.920 e casos como ganho de capital e patrimônio elevado completam a lista.

Para o ano de 2026, a declaração pré-preenchida foi ampliada e passa a incluir mais dados automáticos, como informações do eSocial, renda variável e pagamentos já registrados. A Receita espera reduzir erros e tornar o envio mais ágil.

Restituições e devolução

O primeiro lote de restituições será pago em 29 de maio. A prioridade começa com idosos acima de 80 anos, seguida pelos demais grupos legais.

O governo também prevê a devolução de valores para cerca de quatro milhões de contribuintes de menor renda que não eram obrigados a declarar em 2025. O modelo funciona como um “cashback”, com valores de até R$ 1 mil.

Atenção à regra de isenção

A Receita esclarece que a proposta de isenção para quem ganha até R$ 5 mil mensais não vale para esta declaração. A medida, se aprovada, só impactará exercícios futuros.

As regras completas estão na Instrução Normativa nº 2.312/2026, publicada no Diário Oficial da União.