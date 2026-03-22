Banhistas encontram homem morto enquanto nadavam em represa em Aparecida de Goiânia

Corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC)

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Aparecida
Imagem ilustrativa de caminhão do Instituto Médico Legal (IML). (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, foi encontrado morto na tarde deste sábado (21) após um aparente afogamento em uma represa localizada no bairro Villa Romana, em Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu por volta das 17h. Um grupo de banhistas nadava no local quando encostaram a mão em uma roupa. Ao puxar o pano, acabaram se deparando com o corpo da vítima.

Rapidamente, os frequentadores teriam retirado o homem da represa e acionaram as equipes de resgate. Quando os socorristas chegaram, o homem já estava fora da água, às margens do córrego, mas já sem sinais vitais.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local, mas o óbito foi constatado ainda na cena.

A Polícia Científica também esteve presente para os procedimentos periciais.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames e confirmação da causa da morte. Agora, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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