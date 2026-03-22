Banhistas encontram homem morto enquanto nadavam em represa em Aparecida de Goiânia
Corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC)
Um homem, de 31 anos, foi encontrado morto na tarde deste sábado (21) após um aparente afogamento em uma represa localizada no bairro Villa Romana, em Aparecida de Goiânia.
O caso ocorreu por volta das 17h. Um grupo de banhistas nadava no local quando encostaram a mão em uma roupa. Ao puxar o pano, acabaram se deparando com o corpo da vítima.
Rapidamente, os frequentadores teriam retirado o homem da represa e acionaram as equipes de resgate. Quando os socorristas chegaram, o homem já estava fora da água, às margens do córrego, mas já sem sinais vitais.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local, mas o óbito foi constatado ainda na cena.
A Polícia Científica também esteve presente para os procedimentos periciais.
O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames e confirmação da causa da morte. Agora, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).
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