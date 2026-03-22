Mais de 5 mil trabalhadores de supermercado ganham direito a duas folgas semanais, explica advogado

Mudança na escala reacende debate sobre qualidade de vida, produtividade e o futuro da jornada de trabalho no varejo.

Layne Brito - 22 de março de 2026

Atacado Vem. (Foto: Reprodução)

Mais de 5 mil trabalhadores do setor supermercadista devem passar a contar com duas folgas semanais após a adoção gradual da escala 5×2 por um grande grupo empresarial. A informação ganhou repercussão após publicação do advogado trabalhista Thyago Velasco, que compartilhou os detalhes em seu perfil no Instagram.

Segundo o especialista, a medida foi anunciada pelo Grupo Coutinho, responsável pelas redes Extrabom Supermercados, Atacado Vem e ExtraPlus. A empresa iniciou testes da nova jornada ainda em janeiro, aplicando o modelo em algumas unidades.

Atualmente, o grupo conta com cerca de 6.800 funcionários distribuídos em 49 lojas. A expectativa é que mais de 5 mil colaboradores sejam contemplados com a mudança até o fim do ano, conforme o plano de expansão da escala.

Na prática, os trabalhadores passam a cumprir jornadas diárias de aproximadamente 8 horas e 40 minutos. Esse ajuste permite a compensação do tempo necessário para garantir duas folgas semanais, sendo uma delas aos domingos, já que os supermercados permanecem fechados nesse dia.

De acordo com as informações divulgadas, a empresa afirma que a nova escala já apresenta alto índice de satisfação entre os funcionários que participaram da fase inicial. Além disso, a iniciativa pode ajudar a enfrentar um problema recorrente do setor, que é a dificuldade na contratação de mão de obra.

A mudança também dialoga com um debate mais amplo no país sobre a redução da jornada de trabalho. No Congresso Nacional, parlamentares discutem propostas que preveem a diminuição da carga semanal para 40 horas, tema que tem ganhado força nos últimos meses.

A publicação do advogado reforça como alterações nas escalas de trabalho podem impactar diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores, além de influenciar práticas adotadas por outras empresas do varejo.

Confira:

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