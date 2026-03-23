Agricultor usava pedra de R$ 600 mil como peso no portão: “Era um meteorito raríssimo”

Pedra usada por décadas como batente em fazenda nos EUA era meteorito raro avaliado em mais de 100 mil dólares

Gabriel Dias - 23 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Reprodução/WikiMedia)

O que parecia apenas uma pedra comum em uma fazenda nos Estados Unidos escondia uma origem inesperada. Em Michigan, um agricultor utilizou por cerca de 30 anos um objeto como batente de porta, sem saber que se tratava de um meteorito raro.

O caso ganhou repercussão após a rocha ser analisada por uma especialista e ter sua origem confirmada.

Descoberta após décadas de uso cotidiano

O meteorito foi encontrado originalmente na década de 1930, após cair em uma área rural de Edmore. O antigo proprietário recolheu o objeto e passou a utilizá-lo na fazenda.

Anos depois, em 1988, o atual dono adquiriu a propriedade e manteve a mesma prática, usando a rocha como peso no portão de um celeiro, sem suspeitar de seu valor.

A situação só mudou quando ele decidiu levar o objeto para análise na Central Michigan University. A geóloga Mona Sirbescu identificou rapidamente características típicas de um meteorito metálico.

Composição rara e valor elevado

Pesando cerca de 10 kg, o meteorito apresenta uma composição de aproximadamente 88% de ferro e 12% de níquel, proporção considerada incomum entre meteoritos desse tipo.

O objeto também foi classificado como o sexto maior meteorito já encontrado no estado de Michigan, aumentando sua relevância científica.

Após a análise inicial, uma amostra foi enviada ao Smithsonian Institution, que confirmou a origem extraterrestre da rocha.

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