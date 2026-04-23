O lugar no Brasil onde você se sente um gigante: o parque com réplicas perfeitas que surpreende turistas de todo o mundo
Caminhar por cenários em miniatura transforma a percepção do visitante e cria uma experiência imersiva cheia de detalhes e encantamento
Viajar vai muito além de conhecer novos lugares. Muitas vezes, a experiência está nos detalhes, nas sensações e nas formas diferentes de enxergar o mundo.
Parques temáticos, por exemplo, conseguem transformar cenários comuns em experiências imersivas que despertam curiosidade e encantamento.
É justamente esse conceito que atrai visitantes para um dos destinos mais famosos da Serra Gaúcha.
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Em Gramado, o Mini Mundo se destaca como um parque único, onde réplicas em escala reduzida criam a sensação de que o visitante se tornou um gigante ao explorar uma cidade em miniatura.
Detalhes criam uma cidade viva em miniatura
Logo ao entrar no parque, o visitante percebe que não se trata apenas de construções pequenas. Cada estrutura segue a escala 1:24, o que garante proporções exatas em relação aos edifícios reais.
Entre os destaques, estão réplicas de pontos icônicos como:
- Castelo de Neuschwanstein, na Alemanha
- Elevador Lacerda, na Bahia
- Jardim Botânico de Curitiba
Além disso, o parque ganha vida com mais de 3 mil mini-habitantes espalhados pelos cenários.
Eles não estão ali por acaso. Cada personagem representa uma cena do cotidiano — bombeiros em ação, trabalhadores em obras e famílias em atividades comuns.
Outro diferencial importante é a vegetação. Ao contrário do que muitos imaginam, quase todas as plantas são reais.
Elas passam por podas constantes para manter a escala e reforçar o realismo do ambiente.
Tecnologia e movimento ampliam a experiência
Além das construções, o parque aposta em movimento para tornar a experiência ainda mais imersiva.
Trilhos de trem percorrem a minicidade com trens em funcionamento automático, enquanto carros e embarcações completam o cenário.
Ao todo, são centenas de metros de trilhos que simulam uma malha ferroviária em escala real. Esse cuidado reforça a sensação de estar observando uma cidade em pleno funcionamento.
Outro ponto que chama atenção é o cuidado com a fotografia. Para quem deseja registrar o passeio, especialistas recomendam usar um leve zoom no celular. Assim, as imagens ganham perspectiva e fazem as miniaturas parecerem construções reais.
Experiência que une história, arte e nostalgia
Localizado na Rua Horácio Cardoso, em Gramado, o parque funciona diariamente e se consolidou como uma das atrações mais bem avaliadas da região.
Mais do que um ponto turístico, o Mini Mundo carrega uma história familiar. O projeto nasceu como um presente de um avô para os netos e, com o tempo, se transformou em um dos espaços mais visitados da cidade.
Assim, o passeio vai além da contemplação. Ele conecta gerações, mistura engenharia com criatividade e desperta um olhar mais atento aos detalhes — mostrando que, às vezes, as menores coisas são as que mais impressionam.
Veja mais detalhes no vídeo abaixo e explore a experiência completa do parque em miniatura!
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