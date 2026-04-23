O lugar no Brasil onde você se sente um gigante: o parque com réplicas perfeitas que surpreende turistas de todo o mundo

Caminhar por cenários em miniatura transforma a percepção do visitante e cria uma experiência imersiva cheia de detalhes e encantamento

Daniella Bruno - 23 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/ Captura de tela/ Site Oficial da Secretaria de Turismo de Gramado)

Viajar vai muito além de conhecer novos lugares. Muitas vezes, a experiência está nos detalhes, nas sensações e nas formas diferentes de enxergar o mundo.

Parques temáticos, por exemplo, conseguem transformar cenários comuns em experiências imersivas que despertam curiosidade e encantamento.

É justamente esse conceito que atrai visitantes para um dos destinos mais famosos da Serra Gaúcha.

Em Gramado, o Mini Mundo se destaca como um parque único, onde réplicas em escala reduzida criam a sensação de que o visitante se tornou um gigante ao explorar uma cidade em miniatura.

Detalhes criam uma cidade viva em miniatura

Logo ao entrar no parque, o visitante percebe que não se trata apenas de construções pequenas. Cada estrutura segue a escala 1:24, o que garante proporções exatas em relação aos edifícios reais.

Entre os destaques, estão réplicas de pontos icônicos como:

Castelo de Neuschwanstein, na Alemanha

Elevador Lacerda, na Bahia

Jardim Botânico de Curitiba

Além disso, o parque ganha vida com mais de 3 mil mini-habitantes espalhados pelos cenários.

Eles não estão ali por acaso. Cada personagem representa uma cena do cotidiano — bombeiros em ação, trabalhadores em obras e famílias em atividades comuns.

Outro diferencial importante é a vegetação. Ao contrário do que muitos imaginam, quase todas as plantas são reais.

Elas passam por podas constantes para manter a escala e reforçar o realismo do ambiente.

Tecnologia e movimento ampliam a experiência

Além das construções, o parque aposta em movimento para tornar a experiência ainda mais imersiva.

Trilhos de trem percorrem a minicidade com trens em funcionamento automático, enquanto carros e embarcações completam o cenário.

Ao todo, são centenas de metros de trilhos que simulam uma malha ferroviária em escala real. Esse cuidado reforça a sensação de estar observando uma cidade em pleno funcionamento.

Outro ponto que chama atenção é o cuidado com a fotografia. Para quem deseja registrar o passeio, especialistas recomendam usar um leve zoom no celular. Assim, as imagens ganham perspectiva e fazem as miniaturas parecerem construções reais.

Experiência que une história, arte e nostalgia

Localizado na Rua Horácio Cardoso, em Gramado, o parque funciona diariamente e se consolidou como uma das atrações mais bem avaliadas da região.

Mais do que um ponto turístico, o Mini Mundo carrega uma história familiar. O projeto nasceu como um presente de um avô para os netos e, com o tempo, se transformou em um dos espaços mais visitados da cidade.

Assim, o passeio vai além da contemplação. Ele conecta gerações, mistura engenharia com criatividade e desperta um olhar mais atento aos detalhes — mostrando que, às vezes, as menores coisas são as que mais impressionam.

Veja mais detalhes no vídeo abaixo e explore a experiência completa do parque em miniatura!

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