Balas azedas podem ajudar a aliviar a ansiedade, pois o sabor ácido desvia o foco do cérebro

Estratégia simples, intensa e inesperada ganhou força nas redes ao prometer interromper, ainda que por instantes, o turbilhão mental

Layne Brito - 23 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Em meio à pressa, ao excesso de estímulos e às cobranças da rotina, soluções rápidas para aliviar o mal-estar emocional costumam ganhar espaço com facilidade. Foi assim que as balas azedas saíram do universo dos doces e passaram a ocupar lugar nas conversas sobre ansiedade, impulsionadas por relatos de pessoas que dizem sentir um alívio momentâneo após experimentar o sabor intenso.

A curiosidade em torno do tema cresce justamente porque a proposta parece simples: usar uma sensação forte e imediata para quebrar o ciclo de pensamentos acelerados.

Embora não resolva a origem do problema, a reação provocada pelo gosto ácido passou a chamar atenção de quem busca formas pontuais de retomar o controle em momentos de tensão.

A explicação para esse efeito está na força do estímulo sensorial.

Quando a pessoa consome algo extremamente azedo, o cérebro tende a direcionar a atenção para aquela sensação marcante, deixando em segundo plano, ainda que por pouco tempo, a sequência de pensamentos que alimenta a ansiedade.

Na prática, é como se o organismo recebesse um comando inesperado para se concentrar no presente.

O impacto do sabor, a reação do corpo e a surpresa causada pelo ácido ajudam a interromper o fluxo mental automático, criando uma espécie de pausa no desconforto.

Apesar da popularidade nas redes, a estratégia deve ser vista apenas como um recurso momentâneo.

As balas azedas podem colaborar em episódios pontuais, mas não substituem acompanhamento profissional nem tratamento adequado quando a ansiedade se torna frequente ou passa a comprometer a rotina.

O interesse pelo assunto, porém, revela algo importante: cada vez mais pessoas buscam maneiras de entender os sinais do próprio corpo e encontrar caminhos para lidar com eles.

Nesses casos, pequenas técnicas de regulação podem até ajudar no instante da crise, mas o cuidado com a saúde mental precisa ir muito além de soluções virais.

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