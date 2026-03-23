Empresário perde quase R$ 400 mil após dar acesso a contas para pessoa “de confiança”, em Goiás

Polícia Civil apontou que valores desviados teriam sido direcionados a uma pessoa jurídica vinculada ao investigado

Augusto Araújo - 23 de março de 2026

Polícia Civil realizou trabalho de buscas após denúncia de empresário. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) realizou nesta segunda-feira (23) uma operação para investigar um esquema de desvio de dinheiro envolvendo abuso de confiança, em Goiânia.

As investigações começaram após um empresário relatar prejuízo financeiro causado por transferências bancárias não autorizadas.

De acordo com a apuração, o suspeito teria acesso às contas da vítima por conta de uma relação profissional de confiança.

Os levantamentos indicam que os desvios ocorreram ao longo de um período prolongado e somam cerca de R$ 387 mil, valores que teriam sido direcionados a uma pessoa jurídica vinculada ao investigado.

Conforme o Grupo Especializado de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref/Deic), foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados ao investigado, incluindo um imóvel residencial e outro associado a uma empresa utilizada, segundo as apurações, para movimentação dos valores.

Durante as diligências, foram apreendidos celulares, cartões e outros materiais, que passarão por análise pericial para detalhar como o esquema funcionava.

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores relacionados ao caso, com o objetivo de garantir a possível recuperação do prejuízo causado à vítima.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e identificar outros possíveis envolvidos.

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