Ratinho Jr. desiste de candidatura à Presidência da República e abre espaço para Caiado no PSD

Decisão do governador do Paraná reorganiza disputa interna do partido e acelera definição do nome para a corrida presidencial

Lara Duarte - 23 de março de 2026

Ratinho Jr. e o Ronaldo Caiado. (Foto: Jonathan Campos/Governo do Paraná)

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou que não disputará a Presidência da República e permanecerá no cargo até o fim do mandato. A decisão foi confirmada em comunicado divulgado nesta segunda-feira (23), o que altera o cenário interno da sigla e fortalece o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD).

Com a saída de Ratinho, o PSD deve acelerar a escolha do candidato presidencial, processo conduzido pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab. A definição, inicialmente prevista para abril, pode ocorrer ainda nesta semana, diante da pressão interna por antecipação.

Ratinho era considerado um dos principais nomes do partido, ao lado de Caiado e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Entre eles, era o mais antigo filiado à sigla, o que reforçava sua posição como favorito na disputa interna.

A decisão ocorre poucos dias após movimentações no cenário político nacional, incluindo o anúncio do senador Flávio Bolsonaro (PL) de apoio ao nome do senador Sergio Moro (UB), que deve se filiar ao PL para disputar o Governo do Paraná.

Em nota oficial, Ratinho afirmou que optou por concluir o mandato em respeito ao compromisso assumido com a população paranaense. O texto destaca que a decisão foi tomada após reflexão com a família e comunicada diretamente a Kassab.

O governador também citou avanços de sua gestão, como indicadores de aprovação, investimentos em infraestrutura, melhorias na segurança pública e desempenho na área da educação. Ele reforçou que seguirá contribuindo com o partido e com o debate nacional, mesmo fora da disputa presidencial.

Com o novo cenário, Ronaldo Caiado passa a ser o principal nome do PSD para a eleição, consolidando-se como favorito na definição interna da legenda.

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