Lotofácil 3643: apostador acerta todas as 15 dezenas e leva mais de R$ 1,5 mil para casa

Com prêmio estimado em R$ 2 milhões, o próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta terça-feira (24)

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Lotofácil 3634: apostadores de três cidades acertam tudo e dividem prêmio milionário
(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um apostador de São Luís, no Maranhão, tirou a sorte grande e conseguiu acertar sozinho todas as 15 dezenas sorteadas na Lotofácil 3643, na noite desta segunda-feira (23).

Com uma aposta simples registrada na Lotérica Competência, o sortudo vai levar para casa R$ R$1.560.277,37.

O concurso também contou com ganhadores menores, que conseguiram 14 acertos e assim faturaram R$2.246,94.

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As dezenas sorteadas foram: 25 – 20 – 05 – 10 – 08 – 13 – 23 – 06 – 22 – 17 – 04 – 09 – 24 – 19 – 03.

Próximo concurso

Com prêmio estimado em R$ 2 milhões, o próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta terça-feira (24), pela Caixa Econômica Federal.

Para testar a sorte, basta realizar uma aposta até às 19h em uma lotérica credenciada ou digitalmente, por meio do internet banking ou site Loterias Online.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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