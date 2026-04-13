A melhor carne para fazer strogonoff, segundo açougueiro

Escolha do corte pode fazer toda a diferença no resultado final, influenciando diretamente na textura e no sabor do prato

Layne Brito - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

O strogonoff é um dos pratos mais populares nas mesas brasileiras, conhecido pela praticidade e pelo sabor marcante. Apesar de parecer simples, o preparo envolve um detalhe que pode mudar completamente o resultado: a escolha da carne.

Muita gente opta por cortes mais caros ou mais macios sem saber que existe uma opção equilibrada, que une custo-benefício e qualidade no preparo.

Segundo açougueiros, entender o tipo de carne ideal é essencial para garantir um prato suculento, macio e bem incorporado ao molho.

Patinho é o corte mais indicado

De acordo com especialistas, o patinho é considerado o melhor corte para fazer strogonoff.

Isso porque ele apresenta pouca gordura, fibras mais uniformes e uma textura que permite cortes em tiras finas, ideais para o prato.

Além disso, o patinho absorve bem os temperos e o molho, garantindo mais sabor sem deixar a carne pesada ou encharcada.

Outro ponto positivo é que ele cozinha rapidamente, o que ajuda a manter a maciez.

Corte também oferece bom custo-benefício

Outro fator que faz o patinho se destacar é o preço.

Em comparação com cortes mais nobres, ele costuma ser mais acessível e ainda entrega um resultado de qualidade quando preparado corretamente.

Para um bom strogonoff, a dica é cortar a carne em tiras finas e selar rapidamente em fogo alto, evitando que ela solte muita água.

Assim, o prato mantém a textura ideal e o molho ganha mais consistência.

No fim das contas, escolher o corte certo pode transformar completamente o resultado do strogonoff.

E, segundo quem entende do assunto, o patinho segue como a opção mais equilibrada para quem busca sabor, maciez e praticidade na cozinha.

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