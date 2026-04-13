Por que é necessário colocar algumas gotas de suco de limão na panela antes de fazer peixe?

Detalhe simples, feito antes mesmo de o peixe ir ao fogo, pode mudar o resultado do preparo mais do que muita gente imagina

Layne Brito - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Preparar peixe em casa parece simples, mas quem já tentou sabe que alguns pequenos cuidados fazem toda a diferença no resultado final. Do cheiro que toma conta da cozinha até a textura delicada do alimento, qualquer detalhe pode influenciar diretamente no sabor e na experiência à mesa.

É por isso que um truque antigo, usado por muita gente sem alarde, voltou a chamar atenção.

Antes mesmo de colocar o peixe para cozinhar, fritar ou grelhar, algumas pessoas costumam pingar gotas de suco de limão na panela.

À primeira vista, o gesto pode parecer sem importância, mas ele tem uma função prática que ajuda tanto no preparo quanto no resultado final do alimento.

Truque ajuda a reduzir cheiro forte

Um dos principais motivos para usar o limão na panela antes de preparar peixe é a redução do odor forte que costuma surgir durante o cozimento.

O cítrico ajuda a suavizar o cheiro característico do alimento, algo que incomoda muitas pessoas, especialmente em cozinhas menores ou pouco ventiladas.

Esse cuidado simples acaba se tornando um aliado para quem quer cozinhar peixe de forma mais agradável, sem deixar o ambiente tomado pelo aroma intenso que, em alguns casos, permanece por bastante tempo.

Limão também pode melhorar o preparo

Além de ajudar com o cheiro, o suco de limão pode contribuir para um resultado mais equilibrado no sabor.

Em pequenas quantidades, ele realça o tempero e combina com o peixe sem roubar o protagonismo do prato.

Outro ponto importante é que esse truque também está ligado à sensação de frescor no preparo.

Por isso, muita gente adota o hábito como parte da rotina na cozinha, especialmente quando busca uma refeição mais leve e saborosa.

No fim das contas, colocar algumas gotas de limão na panela antes de fazer peixe é um daqueles segredos simples que atravessam gerações.

Não exige esforço, não custa caro e ainda pode deixar o preparo muito mais agradável do começo ao fim.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!