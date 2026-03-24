O truque das diaristas para soltar as crostas na airfryer sem precisar esfregar por horas

Método simples e acessível vem ganhando espaço entre quem busca facilitar a limpeza sem perder tempo na cozinha

Layne Brito - 24 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Quem usa a airfryer com frequência sabe que o aparelho é um aliado na cozinha, mas também pode virar dor de cabeça na hora da limpeza.

Restos de gordura, farelos queimados e crostas grudadas no cesto costumam exigir tempo, paciência e, muitas vezes, esforço redobrado para sair por completo.

O problema é que, quando a sujeira acumula, muita gente apela para esponjas abrasivas e longos minutos esfregando, o que pode até comprometer o revestimento da peça com o passar do tempo.

Por isso, truques caseiros usados por diaristas e profissionais da limpeza têm chamado atenção de quem quer praticidade no dia a dia.

A solução, segundo esse método, está menos na força e mais na forma como a sujeira é amolecida antes da limpeza pesada começar.

Vapor e detergente ajudam a soltar a sujeira

O truque consiste em colocar água morna no cesto ou na gaveta da airfryer, adicionar algumas gotas de detergente neutro e deixar a mistura agir por alguns minutos.

Em alguns casos, o calor residual do próprio aparelho ajuda a amolecer as crostas mais resistentes.

Depois desse tempo, a gordura impregnada e os resíduos secos tendem a se desprender com muito mais facilidade, reduzindo a necessidade de esfregar por longos períodos.

Com uma esponja macia, a limpeza costuma ficar mais rápida e menos agressiva para o material.

Cuidado simples pode prolongar a vida útil

Além de facilitar a remoção da sujeira, o método ajuda a preservar o interior do cesto, evitando desgaste causado por atrito excessivo.

A recomendação é sempre esperar o aparelho esfriar antes de iniciar qualquer processo de limpeza e nunca usar produtos corrosivos.

Com medidas simples, a manutenção da airfryer pode deixar de ser um transtorno e passar a fazer parte da rotina de forma mais leve, rápida e eficiente.

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