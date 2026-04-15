Não é o tipo da carne, nem a falta de sal: erro comum na grelha que está deixando sua carne dura e sem sabor
Forma de cortar pode mudar completamente a textura da carne e garantir mais maciez no churrasco
Muita gente acredita que a carne fica dura por causa do ponto errado ou da falta de tempero. No entanto, um erro simples na hora de cortar pode comprometer todo o resultado.
Segundo o perfil Churrasqueadas Oficial (@churrasqueadasoficial), o problema, na maioria das vezes, está no sentido do corte das fibras da carne.
O que são as fibras da carne
As fibras são estruturas naturais da carne que influenciam diretamente na textura.
Elas formam linhas visíveis na peça e indicam o sentido do músculo.
Por isso, observar essa direção faz toda a diferença no resultado final.
O erro mais comum no churrasco
O principal erro acontece quando a carne é cortada no mesmo sentido das fibras.
Nesse caso:
- a carne fica mais rígida
- a mastigação se torna difícil
- a sensação de dureza aumenta
Assim, mesmo uma carne de qualidade pode parecer ruim.
O jeito certo de cortar
Para garantir maciez, o corte deve ser feito no sentido contrário das fibras.
Ou seja:
- observe as linhas da carne
- posicione a faca perpendicular a elas
- faça cortes cruzando as fibras
Dessa forma, você “quebra” essas estruturas e deixa a carne mais macia.
Por que isso funciona
Quando você corta contra as fibras, reduz o comprimento dessas estruturas.
Assim, a carne exige menos esforço na mastigação.
Além disso, a textura fica mais suculenta e agradável.
Resultado muda completamente
A diferença é perceptível na prática.
Mesmo cortes mais simples podem ganhar maciez quando o corte é feito corretamente.
Por isso, o segredo não está apenas na grelha, mas também na finalização.
Dica para não errar
Antes de cortar, observe sempre a peça.
Além disso, evite cortar automaticamente sem analisar o sentido das fibras.
Assim, você melhora o resultado sem mudar o tipo de carne.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!