Não é o tipo da carne, nem a falta de sal: erro comum na grelha que está deixando sua carne dura e sem sabor

Forma de cortar pode mudar completamente a textura da carne e garantir mais maciez no churrasco

Gabriel Yuri Souto -
Descubra o jeito certo de cortar carne para deixá-la muito mais macia
(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Gabriela2)

Muita gente acredita que a carne fica dura por causa do ponto errado ou da falta de tempero. No entanto, um erro simples na hora de cortar pode comprometer todo o resultado.

Segundo o perfil Churrasqueadas Oficial (@churrasqueadasoficial), o problema, na maioria das vezes, está no sentido do corte das fibras da carne.

O que são as fibras da carne

As fibras são estruturas naturais da carne que influenciam diretamente na textura.

Elas formam linhas visíveis na peça e indicam o sentido do músculo.

Por isso, observar essa direção faz toda a diferença no resultado final.

O erro mais comum no churrasco

O principal erro acontece quando a carne é cortada no mesmo sentido das fibras.

Nesse caso:

  • a carne fica mais rígida
  • a mastigação se torna difícil
  • a sensação de dureza aumenta

Assim, mesmo uma carne de qualidade pode parecer ruim.

O jeito certo de cortar

Para garantir maciez, o corte deve ser feito no sentido contrário das fibras.

Ou seja:

  • observe as linhas da carne
  • posicione a faca perpendicular a elas
  • faça cortes cruzando as fibras

Dessa forma, você “quebra” essas estruturas e deixa a carne mais macia.

Por que isso funciona

Quando você corta contra as fibras, reduz o comprimento dessas estruturas.

Assim, a carne exige menos esforço na mastigação.

Além disso, a textura fica mais suculenta e agradável.

Resultado muda completamente

A diferença é perceptível na prática.

Mesmo cortes mais simples podem ganhar maciez quando o corte é feito corretamente.

Por isso, o segredo não está apenas na grelha, mas também na finalização.

Dica para não errar

Antes de cortar, observe sempre a peça.

Além disso, evite cortar automaticamente sem analisar o sentido das fibras.

Assim, você melhora o resultado sem mudar o tipo de carne.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Churrasqueadas Oficial (@churrasqueadasoficial)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.