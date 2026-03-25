“Era ela quem reunia a família”: prima descreve dor e vazio após morte de empresária em Anápolis

Dois anos após o crime, familiares relatam ruptura nas tradições e reforçam pedido por justiça durante julgamento

Davi Galvão - 25 de março de 2026

Cláudia Arlete, irmã de Regiane. (Imagem: Captura de tela/Portal 6)

A ausência da empresária Regiane Pires da Silva ainda é sentida de forma intensa pela família, dois anos após o crime que resultou em sua morte. Durante o julgamento do caso, nesta quarta-feira (25), em Anápolis, parentes relembraram como era a convivência com ela e o impacto deixado após a perda.

Prima da vítima, Cláudia Arlete descreveu Regiane como uma pessoa central na família, responsável por manter todos próximos e por organizar encontros que hoje já não acontecem mais.

“Era uma pessoa maravilhosa, solidária. Era ela que arrumava as festas, que fazia questão de reunir todo mundo”, afirmou.

Segundo Cláudia, desde o assassinato, a dinâmica familiar mudou completamente. Datas comemorativas deixaram de ser celebradas como antes, marcadas agora pela ausência.

“Depois desses dois anos, a gente não teve mais aniversário, não teve mais Natal, não teve mais Ano Novo, porque era ela que fazia tudo isso acontecer”, disse.

A empresária também foi lembrada como uma mãe dedicada e uma profissional comprometida, características que, de acordo com a prima, reforçam o tamanho da perda.

“Era uma super mãe, uma pessoa muito feliz, muito profissional. Era alguém que trazia alegria pra família. Hoje é só tristeza e dor”, relatou.

Regiane deixou dois filhos, que seguem sob os cuidados da família desde o crime. O julgamento reacende a dor, mas também reforça o desejo por justiça entre os parentes.

“O que a gente quer hoje é justiça”, afirmou Cláudia.

O caso é julgado pelo Tribunal do Júri de Anápolis e vai definir a responsabilização do fazendeiro Edney Pereira dos Santos, acusado de matar a empresária em março de 2024.

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