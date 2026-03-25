Pai de empresária assassinada pelo ex em Anápolis relembra últimos momentos da filha e fala em dor sem fim

José Henrique diz que Regiane Pires da Silva planejava separação e nova vida antes de ser morta por Edney Pereira dos Santos

Davi Galvão - 25 de março de 2026

José Henrique da Silva, pai de Regiane Pires da Silva. (Imagem: Captura de tela/Portal 6)

A dor pela perda da empresária Regiane Pires da Silva voltou à tona nesta quarta-feira (25), durante o julgamento do caso em Anápolis. Pai da vítima, José Henrique da Silva relatou o impacto do crime e disse que a família nunca imaginou que o relacionamento terminaria de forma tão violenta.

Segundo ele, apesar de o relacionamento com o acusado já apresentar conflitos, a expectativa era de uma separação sem maiores consequências.

“A gente sabia que era conturbado, tinha problemas, mas nunca imaginava um desfecho desse. A gente pensava que ia separar, dividir as coisas e cada um seguir a sua vida”, afirmou.

De acordo com o pai, a própria Regiane já manifestava o desejo de encerrar o relacionamento e recomeçar longe da situação que vivia.

“Ela falava para mim: ‘Pai, eu não quero mais essa vida. Quero dividir e viver minha vida, e ele viver a dele’”, contou.

José Henrique também descreveu a filha como uma pessoa carismática, responsável por reunir a família em momentos especiais, algo que deixou de acontecer após o crime.

“Ela que fazia tudo, festa, aniversário, final de ano. Era sempre sorrindo, brincando. Era muito querida. Fez muita falta pra gente”, disse.

Ao relembrar os últimos momentos da filha, registrados por câmeras de segurança, ele descreveu a experiência como devastadora e difícil de assimilar.

“É dor. Muita dor. Eu perdi minha filha. É horrível, terrível. Parece que estou sonhando até hoje”, relatou.

Mesmo diante do sofrimento, o pai afirma que tenta encontrar forças na fé enquanto aguarda a decisão do júri.

“Eu pego muito com Deus para me dar conforto. Espero que a justiça seja feita”, disse.

O julgamento vai definir a responsabilização do fazendeiro Edney Pereira dos Santos, acusado de matar a empresária em março de 2024, dentro do escritório dela, no Jundiaí.

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