Parece cidade de rico, mas não é: o lugar com parques gigantes, baixo índice de assaltos e custo de vida equilibrado

Localidade norte-americana surpreende ao combinar infraestrutura de alto padrão com acessibilidade para os cidadãos

Magno Oliver - 15 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Exoediasea 8:42)

Vancouver, situada na costa oeste da Colúmbia Britânica, consolidou-se como um dos destinos mais cobiçados do mundo ao oferecer uma estética de luxo acessível através de serviços públicos de excelência.

Com uma área geográfica de aproximadamente 115 km² e uma população que ultrapassa 660 mil habitantes na zona central, alcançando 2,6 milhões na região metropolitana, a cidade desafia a lógica das metrópoles globais.

O segredo de lá reside no seu planejamento urbano, que privilegia a “vancouverização”: a construção de torres residenciais de alta densidade integradas a vastas áreas verdes, como o icônico Stanley Park.

Essa gigante natural, com mais de 400 hectares, é maior que o Central Park de Nova York e funciona como o coração pulsante de uma cidade onde o acesso ao lazer de classe mundial não custa um centavo ao cidadão.

A segurança e a organização de Vancouver são frequentemente citadas em relatórios oficiais da Statistics Canada, que apontam índices de crimes violentos significativamente inferiores aos de outras grandes capitais da América do Norte.

Pontos turísticos como a Ponte Suspensa de Capilano e a Montanha Grouse não são apenas marcos para visitantes, mas extensões do cotidiano de uma população diversa, composta por mais de 50% de imigrantes e seus descendentes.

Embora o mercado imobiliário apresente desafios, o governo local tem implementado atualizações fiscais e subsídios para habitação acessível, visando manter o custo de vida equilibrado para a classe média.

Essa gestão estratégica permite que o residente usufrua de uma limpeza urbana impecável e um transporte público multimodal que interliga praias e montanhas com eficiência cirúrgica.

O encerramento deste ciclo de desenvolvimento aponta para uma Vancouver ainda mais resiliente e inclusiva em 2026.

A integração entre a modernidade portuária e a preservação das Primeiras Nações (povos originários) cria um ambiente cultural riquíssimo, onde a prosperidade é percebida na qualidade do ar e na educação pública de ponta.

Diferente de cidades que segregam o bem-estar em bairros fechados, a metrópole canadense democratiza a beleza de suas paisagens, provando que um ambiente com “cara de rico” pode, na verdade, ser o resultado de um pacto social eficiente entre poder público e sociedade.

Para quem busca um novo lar ou uma jornada turística, a cidade permanece como o padrão ouro de que é possível viver bem em um cenário cinematográfico sem comprometer a estabilidade financeira.

Confira um pouco mais desse lugar incrível:

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