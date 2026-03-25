Quando o silêncio encontra companhia

Animais não perguntam, não cobram, não julgam. Eles ficam. E, em muitos momentos, isso é o suficiente

Seliane da SOS - 25 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

Nem sempre o apoio emocional vem de palavras. Muitas vezes, ele está na presença. A convivência com animais tem sido cada vez mais reconhecida como um fator importante para o bem-estar emocional.

Estudos na área da saúde apontam redução de estresse, ansiedade e sensação de solidão entre pessoas que têm esse vínculo no dia a dia. Mas, para além dos dados, há algo que se percebe na prática.

Animais não perguntam, não cobram, não julgam. Eles ficam. E, em muitos momentos, isso é o suficiente.

Para idosos, representam companhia. Para crianças, aprendizado de afeto e responsabilidade. Para quem enfrenta perdas ou períodos difíceis, muitas vezes são o único ponto de estabilidade. Ainda assim, esse vínculo segue sendo subestimado.

Quando um animal é abandonado ou negligenciado, não é só ele que sofre. Existe uma quebra silenciosa que atinge também quem depende daquela presença.

Falar sobre proteção animal também passa por isso: reconhecer que essa relação não é acessória. Ela é parte da vida de muita gente. E, em tempos de tantos excessos e ausências, talvez seja justamente o silêncio de um animal que mais sustenta alguém.