Arroz com fogo desligado: truque dos restaurantes ajuda a economizar gás e deixa o grão soltinho

Método simples tem chamado atenção ao prometer praticidade na cozinha e menos desperdício no preparo do dia a dia

Layne Brito -
Arroz com fogo desligado
(Foto: Reprodução/Captura de tela/@brucduarte )

Fazer arroz parece uma das tarefas mais básicas da cozinha, mas um truque simples tem surpreendido muita gente ao mostrar que talvez nem todo mundo estivesse preparando o grão da forma mais econômica.

A técnica, bastante associada ao ritmo ágil de cozinhas profissionais, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao unir duas promessas que interessam à maioria das famílias: gastar menos gás e ainda conseguir um arroz soltinho.

A dica parte de um preparo comum no início, mas muda justamente no momento em que a água começa a ferver com mais intensidade.

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A proposta é usar o fogo apenas no começo do processo, deixando que o calor acumulado dentro da panela termine o cozimento sozinho, sem necessidade de manter a chama acesa até o fim.

Como funciona o preparo

O passo a passo é simples e pode ser feito no dia a dia sem dificuldade:

  1. Refogue o alho e a cebola normalmente;
  2. Adicione o arroz e misture bem;
  3. Coloque água até cerca de 1 cm acima do arroz;
  4. Acrescente sal a gosto;
  5. Deixe ferver até a água começar a borbulhar bem;
  6. Desligue o fogo nesse momento;
  7. Coloque um pano de prato sobre a panela;
  8. Tampe bem a panela;
  9. Aguarde exatamente 18 minutos;
  10. Abra e o arroz estará pronto, soltinho e sem água no fundo.

Segundo a dica, esse intervalo é suficiente para que o arroz termine de cozinhar apenas com o vapor e o calor retido, resultando em grãos fresquinhos e com textura mais leve.

Além da praticidade, o método chama atenção pela economia.

Em tempos de orçamento apertado, qualquer alternativa para reduzir o consumo de gás dentro de casa desperta interesse, especialmente quando não exige ingredientes diferentes nem equipamentos especiais.

 

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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