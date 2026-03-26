Arroz com fogo desligado: truque dos restaurantes ajuda a economizar gás e deixa o grão soltinho
Método simples tem chamado atenção ao prometer praticidade na cozinha e menos desperdício no preparo do dia a dia
Fazer arroz parece uma das tarefas mais básicas da cozinha, mas um truque simples tem surpreendido muita gente ao mostrar que talvez nem todo mundo estivesse preparando o grão da forma mais econômica.
A técnica, bastante associada ao ritmo ágil de cozinhas profissionais, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao unir duas promessas que interessam à maioria das famílias: gastar menos gás e ainda conseguir um arroz soltinho.
A dica parte de um preparo comum no início, mas muda justamente no momento em que a água começa a ferver com mais intensidade.
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A proposta é usar o fogo apenas no começo do processo, deixando que o calor acumulado dentro da panela termine o cozimento sozinho, sem necessidade de manter a chama acesa até o fim.
Como funciona o preparo
O passo a passo é simples e pode ser feito no dia a dia sem dificuldade:
- Refogue o alho e a cebola normalmente;
- Adicione o arroz e misture bem;
- Coloque água até cerca de 1 cm acima do arroz;
- Acrescente sal a gosto;
- Deixe ferver até a água começar a borbulhar bem;
- Desligue o fogo nesse momento;
- Coloque um pano de prato sobre a panela;
- Tampe bem a panela;
- Aguarde exatamente 18 minutos;
- Abra e o arroz estará pronto, soltinho e sem água no fundo.
Segundo a dica, esse intervalo é suficiente para que o arroz termine de cozinhar apenas com o vapor e o calor retido, resultando em grãos fresquinhos e com textura mais leve.
Além da praticidade, o método chama atenção pela economia.
Em tempos de orçamento apertado, qualquer alternativa para reduzir o consumo de gás dentro de casa desperta interesse, especialmente quando não exige ingredientes diferentes nem equipamentos especiais.
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