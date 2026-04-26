Coxa e sobrecoxa assadas: a técnica para ficar melhor que a de restaurante e super suculenta

Receita simples com poucos ingredientes garante carne macia e pronta em poucos minutos

Gabriel Yuri Souto - 26 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@receitas_marizete)

Se você quer preparar um frango suculento, bem temperado e com aquele dourado irresistível, existe uma técnica simples que pode transformar o resultado. E o melhor: sem complicação e com ingredientes fáceis de encontrar.

A dica foi compartilhada por Marizete, do perfil @receitas_marizete, que ensina um passo a passo prático para deixar a coxa e sobrecoxa muito mais saborosas.

Marinada é o grande segredo da suculência

O primeiro passo começa no tempero.

Na receita, Marizete utiliza alho, óleo, orégano, coentro moído, colorau, suco de limão, maionese e mostarda. Depois, mistura tudo muito bem para envolver completamente o frango.

Além disso, a maionese e a mostarda ajudam a intensificar o sabor e contribuem para a textura mais macia.

Tempo de descanso faz diferença

Após temperar, é importante deixar o frango descansar.

O tempo indicado é de cerca de 30 minutos. Assim, os temperos penetram melhor na carne e garantem um sabor mais marcante.

Enquanto isso, você já pode preparar os acompanhamentos.

Batatas completam o preparo

Na receita, duas batatas cortadas entram como base na assadeira.

Elas absorvem o tempero do frango durante o preparo e ficam ainda mais saborosas. Além disso, ajudam a formar uma refeição completa em um único preparo.

Forno e papel alumínio garantem o ponto certo

Depois do descanso, coloque tudo em uma forma e cubra com papel alumínio.

Leve ao forno por cerca de 40 minutos. Nesse período, o frango cozinha lentamente e mantém a suculência.

Em seguida, retire o papel alumínio e deixe dourar. Esse passo final garante aquela casquinha crocante por fora.

Resultado digno de restaurante

O resultado é um frango macio, bem temperado e dourado na medida certa.

Além disso, a receita é simples, rápida e perfeita para o dia a dia ou até para ocasiões especiais.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marizete – Receitas Fáceis (@receitas_marizete)

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